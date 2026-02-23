La comunitat ucraïnesa de Lleida reclama no oblidar el conflicte després de 4 anys d’invasió
Recorden amb una concentració i una marxa pel centre de la ciutat les víctimes de la guerra. Agraeixen a les institucions lleidatanes el suport a aquells que han hagut de deixar casa seua
La comunitat ucraïnesa es va manifestar ahir a Lleida per demanar al món que no s’oblidi ni es normalitzi la guerra a Ucraïna quatre anys després que s’iniciés la invasió russa a gran escala. Gairebé tres-centes persones, moltes de les quals lluint banderes ucraïneses, es van concentrar a la plaça Ricard Viñes on, a través de diferents discursos, van mostrar el seu suport als combatents que lluiten per preservar la sobirania del seu país i van retre homenatge a totes les víctimes que el conflicte ha deixat durant aquests anys, fent un especial homenatge als 684 nens que han perdut la vida per culpa dels bombardejos russos. Entre crits de “Slava Ukraïni!” (Glòria a Ucraïna!), un lema nacional que s’ha convertit en una crida a la resistència, van assegurar que el seu país “no es rendirà” però van demanar a la resta del món de continuar donant-los suport i “no oblidar-se que el conflicte segueix en marxa” i que el dolor i el sofriment del poble ucraïnès és diari. Aquest dolor també es va poder veure reflectit a les cares dels que hi havia concentrats, alguns dels quals no van poder reprimir les llàgrimes al recordar el conflicte i les persones que han perdut la vida arran de la guerra. La comunitat també va donar les gràcies a les institucions de Lleida per l’acollida i el suport que han rebut aquells que a causa de la guerra han hagut de deixar casa seua i començar de nou. Segons dades del Govern central, un total de 2.370 persones d’origen ucraïnès disposen actualment a la província de Lleida d’una autorització de protecció temporal a conseqüència del conflicte armat al seu país.
Després de l’acte a la plaça de Ricard Viñes, els concentrats van iniciar una marxa pel centre de la ciutat que va acabar davant la Subdelegació del Govern, on es va exhibir una pancarta en què deia: “Lleida amb Ucraïna.”
Un nou atac rus nocturn deixa sis morts i quinze ferits
Un nou bombardeig nocturn de Rússia conformat per gairebé 350 projectils va deixar ahir almenys sis morts, cinc dels quals a la capital homònima de la província de Sumi, al nord-est d’Ucraïna, on el bombardeig va afectar més una instal·lació de la multinacional nord-americana Mondelez, segons van informar les autoritats regionals. Producte d’aquest atac, dirigit contra catorze localitats del país i en el qual van intervenir 345 avions no tripulats, míssils balístics Iskander-M/S-400, míssils antivaixell 3M22 Zircon i míssils de creuer, una altra persona va perdre la vida a Kíiv, on a més es van registrar quinze ferits. El bombardeig també va danyar una instal·lació de producció pertanyent a la multinacional nord-americana de snacks i confiteria Mondelez International.Paral·lelament, una policia va perdre la vida i 25 persones més van resultar ferides a conseqüència d’una sèrie d’explosions que van tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge al centre de la ciutat ucraïnesa de Lviv, en el que les autoritats van descriure com un “acte terrorista”, i pel qual va ser arrestada una sospitosa. Segons la Fiscalia General del país, es tracta d’una ciutadana ucraïnesa.
Hongria bloquejarà les noves sancions de la UE a Moscou
El Govern d’Hongria va anunciar ahir que bloquejarà el vintè paquet de sancions que la Unió Europea tenia previst aprovar avui –vigília de l’aniversari de l’inici de la invasió– com a represàlia al veto de Kíiv a la distribució de cru rus en territori hongarès i eslovac. Al centre de la qüestió es troba l’ara paralitzat oleoducte Drujba, el més llarg del món i principal via de transport de petroli rus cap a Europa. Aquestes instal·lacions estan en el punt de mira d’Ucraïna, que les ha atacat en diverses ocasions durant la guerra, per a malestar d’Hongria i Eslovàquia, que denuncien que això amenaça la seua seguretat energètica.