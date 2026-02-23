POLÍTICA
Illa afirma que complirà els pactes amb ERC “des de posicions realistes”
Assegura que no contempla cap altre escenari que el de tenir pressupostos. Sánchez demana que Castella i Lleó sigui “el punt final” dels governs del PP i Vox
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reiterar ahir que està compromès amb els acords d’investidura que va fer amb ERC, en relació amb la recaptació de l’IRPF, i que els complirà “des de posicions de realisme”. Així ho va afirmar en una entrevista concedida al diari El País en la qual insisteix que “Catalunya necessita pressupostos” i que no contempla cap altre escenari, malgrat que els republicans hagin frenat la negociació per als comptes catalans. “Cap dels acords que jo he firmat, ni cap dels acords que firmaré posarà en risc la solidaritat dels territoris a Espanya”, va expressar amb referència a l’IRPF. Illa té previst escenificar avui mateix un acord amb sindicats i patronals per als pressupostos del 2026.
Al preguntar-li sobre si es veu candidat a la presidència del Govern central en el futur en substitució del president Pedro Sánchez, va assegurar que no perquè té un projecte per a 10 anys a Catalunya i vol deixar-la amb uns serveis públics “al màxim nivell europeu”.
Per la seua part, Sánchez va aprofitar la seua participació en un acte de precampanya del PSOE a Castella i Lleó per reivindicar l’activitat portada a terme pel seu Executiu i les bones dades econòmiques. “Quan em diuen que si val la pena: val la pena fins al 2027 i més enllà”, va asseverar, instant els socialistes a mobilitzar-se perquè aquesta comunitat, que el 2022 es va convertir en “la zona zero” dels governs del PP i Vox, sigui en les eleccions del 15 de març “el punt final” d’aquests governs.
El Congrés vota la revalorització de les pensions
El Ple del Congrés votarà dijous la derogació o convalidació de quatre decrets llei del Govern central, després que l’Executiu es veiés obligat a esqueixar el decret “òmnibus” després del de la Cambra. Així, entre d’altres, es votaran, aquest cop de manera separada, la revalorització de les pensions i la pròrroga de l’escut social. Aquest últim, tret de sorpresa d’última hora, tornarà a caure.