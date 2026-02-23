SEGRE

ÀSIA

El Pakistan bombardeja l’Afganistan i causa 17 morts, 11 dels quals nens

La recerca entre la runa després del bombardeig.

Redacció

Almenys 17 persones van morir, entre elles onze nens, i cinc més van resultar ferides en els bombardejos llançats pel Pakistan ahir a la matinada a l’est de l’Afganistan, segons el primer balanç ofert per les autoritats talibans. Segons les autoritats afganeses, els bombardejos van impactar en zones residencials, on diversos habitatges i una madrassa van resultar danyats, en un escenari en què la falta d’equips pesants complica les tasques de recerca.

