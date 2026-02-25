Mor Antonio Tejero, l'autor del 23F, amb 93 anys, el mateix dia que s'han desclassificat els documents de l'intent del cop d'Estat
El tinent coronel de la Guàrdia Civil ha mort dos dies després del 45è aniversari del cop d'Estat
El tinent coronel Antonio Tejero ha mort aquest dimecres 25 de febrer als 93 anys, segons ha confirmat l'advocada de la família, Ángeles Cañizares. Tejero, responsable del cop d'Estat del 23 de febrer de 1981, ha traspassat només dos dies després de complir-se el 45è aniversari de l'intent de cop d'Estat i coincidint amb la desclassificació dels documents del 23-F per part del Govern espanyol.
Aquest mateix dimecres han sortit a la llum pública els missatges que el coronel va mantenir amb la Casa Reial durant aquella tarda al Congrés dels Diputats, així com les converses en què la seva muller es referia a ell com "tonto" o "desgraciat" durant els fets del 23-F. Nascut el 30 d'abril de 1932 a Alhaurín el Grande, a la província de Màlaga, Tejero ostentava el rang de tinent coronel de la Guàrdia Civil l'any 1981, cos al qual havia ingressat el 1951 i del qual va ser expulsat després de protagonitzar l'assalt al Congrés.
Va ser condemnat per rebel·lió militar a 30 anys de presó, tot i que finalment només va complir la meitat de la condemna i va ser posat en llibertat l'any 1996. La seva figura ha quedat associada de manera indeleble a les imatges televisades del 23 de febrer, quan va irrompre al Congrés amb un tricorni i una pistola cridant "¡Quieto todo el mundo!" i "¡Al suelo!", mentre disparava al sostre de l'hemicicle.
La família ha comunicat la defunció mitjançant un missatge en què expressen: "Vull comunicar-vos amb profund dolor que avui, 25 de febrer del 2026, el meu pare: Antonio Tejero Molina ha mort en companyia de tots els seus fills. Havent rebut els últims sagraments i la Benedicció de Sa Santedat Lleó XIV. Dono infinites Gràcies a Déu per la seva vida lliurada i generosa per a amb Déu, Espanya i la seva família. Prec una oració pel seu etern descans. Gràcies".