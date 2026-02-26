POLÍTICA
Illa allarga la mà a ERC pels pressupostos: “Hi ha marge d’acord”
Els republicans li demanen pressionar el PSOE
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va allargar la mà a ERC per negociar els pressupostos del 2026, després d’apel·lar a la “responsabilitat” i a l’“interès general”. “Hi ha marge d’acord. Els allargo la mà i els demano que l’agafin”, va dir en la sessió de control del Parlament.
El president d’ERC a la Cambra, Josep Maria Jové, va deixar clar que no vol “aixecar-se de la taula” i que “també” vol “pressupostos”. Tanmateix, va assenyalar a Illa que ha “de complir”. “La responsabilitat és seua. A qui ha de pressionar és al PSOE, no a nosaltres”, va assegurar Jové, a la qual cosa Illa va respondre que “el 75% dels acords firmats amb ERC estan complets o s’està avançant”.
Paral·lelament, la presidenta del grup de Junts, Mònica Sales, va manifestar que el desacord entre socialistes i republicans representa el “fracàs” del Govern al no poder aprovar els pressupostos.
“El seu problema no és de calendari, és de confiança”, va dir Sales, que va apuntar que portar els comptes a votació al Parlament sense el suport dels seus socis és de facto “una qüestió de confiança”, mentre que el mandatari català li va retreure que Junts està implicat en els problemes que pateix Catalunya. “Alguna cosa hi tenen a veure els problemes actuals amb governs anteriors. O és que tots han passat en un any i mig?”, va preguntar Illa.
Per la seua part, la líder de Comuns, Jéssica Albiach, va subratllar que l’educació és una de les seues prioritats, i que així ha quedat reflectit en la negociació pressupostària.
D’altra banda, el Parlament va aprovar ahir per assentiment la iniciativa de Junts perquè Illa comparegui en el ple pel “col·lapse” viscut les últimes setmanes a Catalunya.