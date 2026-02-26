JUSTÍCIA
Un investigador admet “animadversió” pels Pujol
En el judici contra la família, i més tard se’n desdiu. Situa l’origen de la seua fortuna oculta en el cobrament de comissions
L’inspector de la UDEF que va instruir la investigació contra els Pujol va situar ahir l’origen de la fortuna oculta en unes comissions pagades per Grand Tibidabo, descartant així la versió del llegat familiar, en una tensa declaració en la qual va arribar a confessar la seua “animadversió personal” cap als acusats, encara que posteriorment se’n va desdir i fins i tot va afirmar que el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, li “cau bé”.
L’inspector, ara cap de secció a la comissaria general d’informació de la Policia Nacional, va obrir la ronda de testimonis dels agents que van investigar els Pujol en el judici que se celebra a l’Audiència Nacional per la fortuna oculta a Andorra, que la Fiscalia creu que la família va reunir amb suposades comissions il·legals pagades per empresaris. El testimoni, que va estar investigat en la causa pel pendrive amb dades robades als Pujol que es va entregar a la UDEF, de la qual finalment va ser exculpat, va desfermar la incomoditat a la sala des de l’arrancada de la seua declaració, quan a preguntes del tribunal va reconèixer que té una “animadversió personal” per la família de l’expresident a causa d’una denúncia que va comportar la seua imputació. “Això té conseqüències jurídiques”, el va advertir el president del tribunal, José Ricardo de Prada, al recordar-li després el seu “deure inexcusable de dir la veritat” per sobre d’aquesta “animadversió o malestar” confessada pel testimoni.
Segons l’opinió d’aquest testimoni, la tesi de la defensa dels Pujol que la fortuna oculta procedeix d’un llegat del pare de l’expresident no tenia “lògica”, tenint en compte la “dinàmica” dels comptes d’Andorra, part dels fons dels quals procedien d’“una societat instrumental a Panamà via Suïssa”, i el sistema de repartiment dels diners entre els germans. “Després hi ha moviments bancaris vinculats a fets relacionats amb la corrupció”, va afegir, i va destacar que les empreses que van fer pagaments a les de Jordi Pujol Ferrusola, per treballs que l’acusació creu no justificats, van participar en obres públiques del Govern.