L’extinent coronel Tejero mor el dia que es desclassifica el cop d’estat
L’extinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero Molina, que va dirigir la presa del Congrés amb un grup d’agents i oficials en l’intent de cop d’Estat el 23 de febrer de l’any 1981, va morir ahir als 93 anys, segons van confirmar l’agència Efe des del despatx d’advocats que representa la seua família.
La mort de Tejero es produïa dos dies després del 45è aniversari del 23F i el mateix dia en què el Govern espanyol desclassificava els documents relacionats amb el fallit cop d’estat.
L’oficial, que ja havia estat investigat abans per la seua relació amb altres trames colpistes, com l’operació Galàxia, va ser condemnat a trenta anys de presó com a autor d’un delicte de rebel·lió militar. El consell de guerra que va enjudiciar l’aldarull fallit del 23F li va aplicar l’agreujant de reincidència.
Tanmateix, va acabar complint menys de la meitat d’aquesta pena. Detingut el 24 de febrer del 1981, i després d’uns mesos en presó preventiva, va ser empresonat de nou el 1983, després que el Tribunal Suprem rebutgés els recursos dels condemnats, i va tornar al carrer el 3 de desembre del 1996 en llibertat condicional.
Tres anys abans, el 1993, havia accedit al tercer grau. El sistema democràtic que va intentar fulminar el 1981 li ha permès viure en llibertat els últims 35 anys de la seua vida.
A finals d’octubre va circular el rumor que s’havia mort, un fake a què alguns mitjans de comunicació van arribar a donar pàbul.