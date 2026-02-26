COLPISME
Militars implicats en el cop del 23F van considerar un error “deixar lliure el Borbó”
Afirmen que el rei va mantenir “entrevistes confidencials” amb colpistes durant el judici per evitar que escatxigués la corona. Implicats almenys sis agents del Cesid, antic centre d’intel·ligència
El Govern espanyol va publicar ahir al web de la Moncloa els documents desclassificats de l’intent de cop d’estat del 23F. Entre els papers s’inclouen referències als protagonistes del cop, com el tinent coronel Antonio Tejero (que va morir ahir) o el tinent general Jaime Milans del Bosch, a banda del rei emèrit Joan Carles I.
En un dels documents del CNI s’explica que “en alguns nuclis qualificats d’opinió” s’assegura que l’emèrit va tenir “algunes entrevistes confidencials” amb alguns dels colpistes durant el procés judicial per protegir la imatge de la corona i evitar que l’escatxigués. En concret s’especifica que “en tals cercles” s’assegura que el rei s’hauria entrevistat de manera confidencial amb Milans del Bosch.
El paper del rei
El paper de Joan Carles I en el cop sempre ha estat en dubte i entre els documents desclassificats hi ha campanyes contra el rei per intentar implicar-lo en el cop d’estat per tal de tenir arguments contra la corona que fessin possible “un intent similar en el futur” i que “van tenir algun èxit en els sectors de la dreta radical”.
Entre aquesta documentació desclassificada es troba un escrit del Partit Comunista, de l’11 de maig del 1981, que adverteix d’un “escac i mat” de l’extrema dreta, que “vol implicar la monarquia i destrossar-la com a institució democràtica”.
Segons més documents, els militars implicats van considerar que el primer error va ser “deixar el Borbó lliure” i tractar-lo “com un cavaller”, en un escrit en el qual exposen com poden reaccionar davant dels “errors” a corregir per a “actuacions successives”.
També va quedar revelat que sis agents del Centre Superior d’Informació de la Defensa (Cesid), el servei d’intel·ligència espanyol de l’època, van participar en el cop, ja sigui per coneixement previ o per donar-hi suport.
Així mateix, quatre mesos abans de l’intent de cop d’estat del 23 de febrer, hi havia fins a tres operacions diferents per tombar el Govern d’Adolfo Suárez. Una preveia el nomenament d’un general com a president d’un govern militar i va ser avalada per alguns líders del PSOE i d’UCD.
“El primer tret a l’aire i el segon a tocar, amb els carregadors posats i ni fiador ni res”, va ordenar el capità, en probable referència a com reaccionar davant de qui s’oposés a la presa del control de l’ens públic, des del qual es van emetre marxes militars. El cap de l’operatiu estava “frenètic” durant la presa de TVE i va manar “tirar a matar”.
Ordre de “tirar a matar” en la presa de la seu de TVE
Una unitat que formava part del cop d’estat del 23F va prendre la seu de TVE en en suport a l’assalt al Congrés. Un dels soldats de la unitat va relatar l’endemà que va rebre les següents ordres. D’altra banda, l’esposa d’Antonio Tejero va lamentar en diverses converses telefòniques que haguessin deixat “sol” el seu marit durant l’intent de cop d’estat. “Me l’han deixat tirat com una burilla, me l’han deixat sol, me l’han enganyat. El tonto desgraciat, l’han deixat sol, per no variar”, va assegurar.
Desclassificats 153 arxius documentals
El Govern central va desclassificar fins a 153 arxius documentals relacionats amb el 23F, l’intent de cop d’estat liderat pel tinent coronel Antonio Tejero, a més del tinent general Jaime Milans del Bosch.
Campanyes per implicar el rei emèrit
Entre els papers es troben diverses campanyes contra el rei per intentar implicar-lo en el cop, sobretot per part de l’extrema dreta, amb l’objectiu de “destrossar” la imatge de la corona com a “institució democràtica”.
Errors a “corregir” per a pròxims cops
Militars afins al 23F van atribuir el fracàs del cop a la llibertat de Joan Carles I, que van considerar “un objectiu a batre i anul·lar”. Així ho descriuen en documents d’anàlisi dels errors a corregir per a pròxims cops, un des quals planificat per al juny.
Tejero, abandonat “com una burilla”
Antonio Tejero va assenyalar a la seua família que Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada i fins i tot el rei Joan Carles estaven darrere del 23F. La seua dona, Carmen Díez, va afirmar sobre el seu marit que l’havien enganyat i que el van deixar “tirat com una burilla”.