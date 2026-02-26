Sánchez demana reformar la llei de secrets del 1968 aquest semestre
Però no aclareix si desclassificarà documents anteriors al 23F
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va afirmar ahir al Congrés que l’Executiu ha saldat “un deute històric” amb els ciutadans amb la desclassificació dels papers de l’intent de cop d’estat del 23 de febrer del 1981. “Es sinònim d’avenç i de consolidació de no només la democràcia, sinó de la cultura democràtica”, va dir.
Sánchez, a més, va demanar als grups reformar aquest semestre la vigent llei de secrets del 1968, encara que no va aclarir si desclassifica documents més antics fins i tot que els del 23F. Segons el cap de l’Executiu, el projecte de llei del ministeri de Presidència serviria per derogar la vigent llei preconstitucional establint “un marc clar amb criteris clars, amb terminis, amb procediments de revisió” i situaria Espanya “al nivell de les democràcies més avançades en l’àmbit de la transparència i de la gestió de secrets oficials”.
No obstant, tant EH Bildu com el PNB consideren insuficients aquestes mesures. La portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, va remarcar que cal que reformar la llei del 1968, però “no per substituir-la per una altra que mantingui els secrets i la impunitat durant fins a seixanta anys més”.
A més, va recordar que es mantenen classificats com a secrets els documents relatius a episodis com els successos del 3 de març del 1976 a Vitòria, una repressió policial que va acabar amb cinc sindicalistes morts; les càrregues policials en els Sanfermines del 1978; el cas Mikel Zabalza, que va morir sota tortura el 1985; els episodis de “guerra bruta” del Batalló Basc Espanyol a la Transició i els del GAL que van succeir en els anys del Govern socialista de Felipe González.
Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va carregar contra Sánchez i li va exigir que desclassifiqui també els seus viatges en Falcon, les “causes de l’apagada” del passat 28 d’abril, els contractes que “han acabat en mossegades” o “els papers del Delcygate”, cosa a la qual el mandatari li va recriminar que, “en lloc de fer política per a adults”, la fan per a “ultres”.