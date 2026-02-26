POLÍTICA
Trump presumeix d’un canvi “històric” als Estats Units entre atacs als demòcrates
Durant el seu discurs sobre l’Estat de la Unió, el més llarg de la història amb 107 minuts de durada. Insisteix que l’Iran busca desenvolupar una arma nuclear i celebra la captura de Maduro
El president dels Estats Units, Donald Trump, va treure pit de la seua gestió en el primer discurs sobre l’Estat de la Unió del seu segon mandat com a cap de la Casa Blanca, que va durar 107 minuts –el més llarg de la història–. “La nostra nació està de tornada. Més gran, millor, més rica i més forta que mai”, va destacar Trump –ovacionat pels legisladors republicans i esbroncat pels demòcrates–, i va assegurar que el país ha “assolit una transformació que no s’ha vist mai” i ha fet “un gir per a la història”.
El mandatari va presumir de la política migratòria que ha adoptat el seu Govern i de tenir “la frontera més sòlida amb diferència”, la qual cosa ha possibilitat que “en els últims nou mesos” hagin estat admesos “zero estrangers il·legals”.
Trump, a més, va carregar contra la comunitat somali de Minnesota, qualificant els seus membres com a “pirates que han saquejat” l’Estat amb elevades “factures mèdiques” i provocant problemes de “delinqüència”.
Durant el seu discurs, el president dels EUA va demanar als assistents que es posessin dempeus si creien que “el primer deure del Govern nord-americà és protegir els ciutadans nord-americans, no els immigrants il·legals”.
Els demòcrates es van negar a aixecar-se i dos dels seus representants van acusar Trump d’“haver matat nord-americans” en al·lusió a les morts de dos persones a Minnesota en mans d’agents de l’ICE.
Quant al conflicte amb l’Iran, Trump va insistir que el govern dels aiatol·làs –al qual va acusar de ser “el principal patrocinador del terrorisme del món”– continua “perseguint les seues sinistres ambicions” per desenvolupar una arma nuclear, per la qual cosa va afirmar que mai ho permetrà. “El vam aniquilar, i volen començar de nou”, va manifestar en relació amb els atacs del juny del 2025. El cap de la Casa Blanca, tanmateix, va apostar per resoldre els problemes amb Teheran a través de la via diplomàtica.
Així mateix, Trump va remarcar que el primer any del seu segon mandat ha aconseguit “vuit” acords de pau i va destacar la captura de l’expresident veneçolà Nicolás Maduro, a qui va assenyalar com “un dels capos més sinistres” i el va titllar com un “dictador fora de la llei”.
El líder republicà, a més, va anunciar l’arribada als EUA de 80 milions de barrils de petroli de Veneçuela, país que ja considera “un nou soci i amic”.
Sense necessitat d’“intervenció” del Congrés pels nous aranzels
El president dels EUA, Donald Trump, va lamentar de nou la “desafortunada” decisió del Tribunal Suprem del país d’anul·lar gran part dels aranzels imposats l’any passat. Durant el seu discurs, en el qual va presumir d’haver “controlat” la inflació i d’haver abaixat el preu de la gasolina, Trump va assegurar que els nous gravàmens anunciats no requeriran la “intervenció del Congrés” per ser permanents.Fa uns dies, el mandatari va augmentar el nou aranzel global del 10 al 15 per cent, encara que el primer ja va entrar en vigor dimarts. La llei en què es basen aquestes noves tarifes només permet aplicar els aranzels durant 150 dies en cas que existeixin dèficits “grans i greus” en la balança de pagaments.Així mateix, Donald Trump va defensar que els aranzels substituiran la recaptació de l’impost sobre la renda, “eliminant un gran llast per a la gent que estimo”.