POLÍTICA
Yolanda Díaz no serà la candidata de Sumar a les eleccions generals
Seguirà com a vicepresidenta i ministra de Treball fins al final de la legislatura
La vicepresidenta segona del Govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va anunciar ahir que no serà candidata a les pròximes eleccions generals, una decisió “molt meditada” i que ja ha comunicat a la seua família, al seu espai polític Sumar i al president del Govern central, Pedro Sánchez. “Vull anunciar-vos que no seré candidata a les pròximes eleccions generals del 2027”, va escriure en una carta publicada a la xarxa social Bluesky. L’anunci de Díaz arriba en un moment de refundació de la coalició Sumar, l’espai que ella mateixa va articular i va liderar a les anteriors eleccions, i amb la incògnita de qui encapçalarà aquesta nova aliança, de la qual formen part de moment el Moviment Sumar, IU, Més Madrid i els Comuns. Fonts de l’equip de la vicepresidenta afirmen que la intenció de Díaz al no repetir com a candidata és la de no anar a cap llista per cap territori, encara que no aclareixen si abandonarà la política en la pròxima legislatura. A la seua carta, sí que va deixar clar que continuarà amb el seu treball durant el que queda d’aquesta legislatura i que “acompanyarà” i “impulsarà” la nova coalició Sumar. La renúncia de Díaz a ser candidata arriba gairebé dos anys després de dimitir com a líder de Sumar arran dels mals resultats obtinguts a les eleccions europees, gallegues, basques i catalanes del 2024 i en plena revolució perquè hi hagi una reordenació en els partits a l’esquerra del PSOE.
La seua sortida, en plena refundació, facilita l’acord amb Podem
■La renúncia de Yolanda Díaz a ser candidata a les pròximes eleccions generals obliga a buscar un nou líder en la coalició Sumar, en ple procés de refundació, i elimina obstacles perquè Podem s’incorpori a aquesta aliança. La nova coalició, que tindrà un nou nom, obre la porta a més formacions d’esquerra, entre les quals hi ha Podem. Malgrat que els morats han deixat clar fins ara que rebutgen tornar a anar en coalició amb Sumar, la retirada de Díaz podria facilitar una possible incorporació, segons fonts del partit.