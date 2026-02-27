POLÍTICA
El Congrés tomba de nou l’escut social, que contenia la moratòria antidesnonaments
Amb els vots de PP, Junts i Vox, que també deroguen el límit de preus en situacions d’emergència. Llum verda a la revalorització de pensions, de la qual es beneficien més de 92.000 lleidatans
El ple del Congrés, amb la majoria que sumen el PP, Vox i Junts, va derogar ahir dos decrets lleis del Govern central, un que incloïa la pròrroga de l’escut social amb la moratòria antidesnonaments i la prohibició del tall d’aigua i llum per a gent vulnerable, i un altre per limitar el preu de productes i serveis en situacions d’emergència. En canvi, la Cambra Baixa sí que va donar llum verda als ajuts a les víctimes d’Adamuz i Gelida i als decrets per revaloritzar les pensions, per la qual cosa els prop de 92.000 lleidatans que reben gairebé 104.500 pensions contributives, a banda de les 5.600 pensions corresponents al règim de Classes Passives de l’Estat, podran continuar cobrant l’increment per a aquest any. El Govern estatal es va veure obligat a presentar aquestes mesures per separat després que el Congrés tombés el seu decret òmnibus.
A part de la moratòria antidesnonaments, el decret de l’escut social incloïa altres mesures de diversa índole, com la congelació de les quotes dels treballadors autònoms, ajuts fiscals per a la compra de vehicles elèctrics i per als afectats per la dana i els incendis, així com l’actualització de les entregues a compte de les comunitats autònomes i entitats locals el 2026. Altres mesures que queden sense efecte amb la derogació de la norma són la prohibició d’acomiadament per a empreses beneficiàries d’ajuts públics, l’eliminació de l’obligació dels perceptors de prestacions d’atur de presentar la declaració de la renda i la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues provocada per diversos esdeveniments naturals. El PP, Vox i Junts van tornar a votar, com van fer fa un mes, en contra d’aquest decret amb l’argument que la moratòria antidesnonaments protegeix l’okupació.
Per la seua part, el decret del ministeri de Consum, que també va decaure, donava al Govern central la potestat de limitar el preu d’un servei o producte quan es declari una situació d’emergència, com l’ocorreguda amb els temporals a Andalusia, fixant que el preu no podrà ser superior al màxim que va tenir aquest en els trenta dies naturals anteriors al començament d’aquesta situació.
Junts va afirmar que l’únic punt que rebutja del decret actual és la moratòria antidesnonaments i va assenyalar que l’alternativa per desbloquejar la situació és eliminar-la i que l’Estat es faci càrrec del pagament del lloguer de les famílies vulnerables sense alternativa habitacional perquè no siguin desnonades, però els propietaris dels habitatges no resultin perjudicats.
Per la seua part, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va recordar tant a Junts com al PP que fa un any van votar a favor del decret que va prorrogar durant el 2025 la suspensió els desnonaments amb un text “idèntic” que ara rebutgen amb l’“excusa barata de l’okupació”. Sumar, pel seu costat, va afirmar que veuria amb bons ulls tornar a trossejar el decret de l’escut social, una cosa que l’Executiu ja ha descartat. Sobre la posició de Junts en l’escut social, el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, va assegurar que no es creu que els de Puigdemont vagin a donar suport al decret si es treu la moratòria antidesnonaments: “Menteixen més que parlen.”