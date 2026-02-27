SUCCESSOS
Detingut un conductor per l’atropellament mortal d’una dona de 42 anys
Un conductor d’autobús va ser detingut ahir a l’atropellar mortalment una dona a Empuriabrava (Alt Empordà). L’home va ser arrestat després que la Policia Local de Castelló d’Empúries li realitzés les proves d’alcoholèmia i drogues protocol·làries.
L’accident va tenir lloc cap a les nou del matí. La víctima, de 42 anys, va ser envestida per un autobús de línia regular del municipi mentre travessava el carrer Pla de Roses, a prop de la zona on treballava (era mestra de l’Institut Escola El Bruel d’Empuriabrava).
Quatre dotacions del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets i van certificar la defunció de la dona més tard de dos quarts de deu, després de vint minuts d’intents de reanimar-la.
Per la seua part, el centre va activar els mecanismes d’ajuda psicològica per tal de donar suport a alumnes, professors i familiars de la dona.
Agressió en un centre
Paral·lelament, la mare d’una alumna va agredir dimarts passat una professora a l’Institut Escola Maria Miret de l’Hospitalet de Llobregat, arran d’una discussió. La docent tenia previst interposar una denúncia aquesta setmana.
“Remarquem que no tolerarem ni normalitzarem cap forma de violència cap a nosaltres com a treballadores”, va denunciar el centre.
Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort violenta d’un home de 51 anys a Balsareny (Bages) dimecres passat al voltant de les nou de la nit. Diversos agents del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van localitzar el cos sense vida de la víctima al seu domicili.
L’home, que vivia sol en una casa (on també va nàixer) de Vilafruns de Balsareny –una antiga colònia minera–, va ser trobat a terra, lligat i de cap per avall.
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Científica van estar treballant ahir per recollir proves que puguin aclarir els fets i determinar l’autoria dels fets i les seues causes.