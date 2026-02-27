POLÍTICA
El Govern obre el tràmit del pressupost, sense suports
ERC no registrarà una esmena a la totalitat però diu que “no canvia res”. Romero alerta de la pèrdua de 9.100 milions
El president de la Generalitat, Salvador Illa, té previst aprovar avui els pressupostos catalans del 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu, per portar-los després al Parlament. Malgrat l’acord amb els Comuns, el Govern encara no té els suports necessaris per tirar endavant els comptes a la Cambra.
Aquesta setmana, ERC va anunciar que presentaria una esmena a la totalitat als pressupostos si no hi ha avenços en la recaptació de l’IRPF. Tanmateix, fonts del grup parlamentari republicà van informar que no tenen previst registrar-la, encara que van advertir que “no canvia res”. Per a l’Executiu, aquesta decisió representa “un gest” d’Esquerra, gràcies als “avenços” en les negociacions.
Per la seua part, el ministeri d’Hisenda continua tancant la porta a la cessió del cent per cent de l’IRPF, al considerar que és un element bàsic del control tributari de l’Estat a Catalunya.
La consellera d’Economia, Alícia Romero, va insistir que no contempla cap altre escenari que no sigui l’aprovació dels pressupostos. En cas contrari, va avisar que seria necessari “passar el corró” per la despesa dels departaments de la Generalitat.
Segons Romero, no aprovar els comptes suposaria una pèrdua de 9.100 milions d’euros. Això generaria “un problema de liquiditat”, ja que “el més important és pagar les nòmines i els interessos del deute perquè ens obliga la llei”.
Paral·lelament, el ple del Parlament va reclamar ahir al Govern que acceleri la constitució del “consorci paritari Estat-Generalitat per a la gestió de l’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya” i el desplegament “urgent” del Pacte Nacional per Rodalies, després d’aprovar una moció d’ERC, amb els vots favorables de PSC, Comuns i la CUP. El text també va constatar que “el Govern de l’Estat ha incomplert de manera reiterada l’estat d’execució de les inversions pressupostades a Catalunya”, un punt que ha tirat endavant per unanimitat.