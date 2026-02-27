EUA
Hillary Clinton nega davant del Congrés que conegués Epstein
El cap del Fòrum de Davos dimiteix pels vincles amb el pedòfil
L’exsecretària d’Estat i exprimera dama dels EUA Hillary Clinton va negar ahir davant d’un comitè del Congrés haver conegut en persona el pedòfil Jeffrey Epstein o haver tingut coneixement dels delictes que aquest va cometre. Clinton, que va comparèixer a porta tancada des de Nova York davant del Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants, va publicar en xarxes socials el discurs inicial durant l’interrogatori.
L’esposa de l’expresident Bill Clinton, que està citat a declarar avui, va acusar el comitè, controlat pels republicans, d’haver-la citat per “distreure l’atenció” i “encobrir” les activitats de l’actual president dels EUA, Donald Trump, que va tenir relació amb Epstein.Va definir el cas Epstein com una tragèdia i un escàndol que mereix una investigació exhaustiva, però va denunciar que el comitè no ha citat els veritables implicats. “En canvi, vostès m’han demanat testificar a mi, sabent que no tinc coneixement que serveixi per a la seua investigació, amb l’objectiu de distreure l’atenció de les activitats del president”, va explicar.
El president del Fòrum Econòmic de Davos, Borge Brende, va anunciar ahir la seua dimissió davant de la polèmica suscitada pels seus vincles amb Epstein.
La primera reunió reconeguda entre Brende i Jeffrey Epstein –a la qual el primer va afirmar que va ser convidat per l’exviceprimer ministre noruec, Terje Rod-Larsen– va tenir lloc l’any 2018, deu anys després que Epstein fos condemnat per prostitució de menors d’edat.