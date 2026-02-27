CARIB
Marco Rubio amenaça Cuba arran de l’atac a una llanxa dels EUA
En l’enfrontament van morir almenys quatre tripulants de l’embarcació. El règim cubà assegura que es va tractar d’un intent d’“infiltració terrorista”
El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio, va assegurar ahir que les autoritats cubanes respondran “en conseqüència” després de la mort de quatre tripulants d’una embarcació nord-americana en un tiroteig amb les forces de seguretat de Cuba a prop de la costa de l’illa. “Esbrinarem exactament què va passar aquí i després respondrem en conseqüència”, ha assenyalat en declaracions a la premsa des de Saint Kitts i Nevis, on es troba amb motiu d’una reunió amb líders de la Comunitat del Carib (Caricom). Almenys un dels morts era nord-americà. Les autoritats cubanes, per la seua part, van denunciar un intent “d’infiltració amb finalitats terroristes” per part de Washington, després d’interrogar els sis supervivents del tiroteig detinguts posteriorment.
D’acord amb la informació del ministeri de l’Interior de Cuba, l’embarcació, amb matrícula de l’estat de Florida, “es va aproximar” a les aigües territorials cubanes “a una milla nàutica al nord-est del canalís El Pino, a Cayo Falcones, al municipi de Corralillo”. Després d’això, segons les autoritats cubanes, una unitat de les Tropes Guardafronteres de l’illa composta per cinc persones va sol·licitar una identificació als seus integrants. “Des de la llanxa infractora es va obrir foc contra els efectius cubans que van provocar que el comandant de l’embarcació cubana resultés lesionat”, va detallar en un comunicat, per agregar que, en conseqüència, els cubans van respondre als trets i quatre tripulants de la llanxa van morir.
El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, va subratllar que el país “es defensarà amb determinació i fermesa” davant de “qualsevol agressió terrorista”, després d’aquest incident.
La portaveu del ministeri d’Exteriors rus, Maria Zakhàrova, va titllar d’“agressiva provocació nord-americana” aquest incident. Per la seua part, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va demanar contenció a les dos parts.