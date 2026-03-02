Macron augmenta l’arsenal nuclear francès i ofereix compartir-lo amb els seus socis europeus
Assegura que no li tremolarà la mà per prémer el botó atòmic si veu amenaçats els interessos vitals del país
El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar aquest dilluns l’augment de l’arsenal atòmic del seu país i va oferir compartir la dissuasió nuclear francesa amb els seus socis europeus, però es va reservar la decisió última d’utilitzar-la. En un discurs pronunciat en la base de submarins nuclears francesos de L’Île Longue (Bretanya, oest), Macron va manifestar que no li tremolarà la mà per prémer el botó atòmic si veu amenaçats els interessos vitals del país, en un moment en què va detectar "un risc que els conflictes superin la barrera del nuclear". "He ordenat augmentar el nombre d’ogives nuclears del nostre arsenal", va assegurar el president francès, que va assenyalar que ja no comunicarà el seu número, com a element afegit de la dissuasió atòmica de França.
També va anunciar la construcció d’un nou submarí nuclear capaç de llançar míssils atòmics, que batejarà com 'L’invencible' i serà avarat el 2036.
Davant un món "perillós i inestable", en el qual va dir que és possible una conflagració a les fronteres europees, Macron va apostar per elevar el to de la capacitat nuclear de França i no va dubtar a assegurar que la utilitzarà si fos necessari. "El nostre país té aquest arma fora del comú que és la base de la nostra defensa. La decisió última d’utilitzar-lo és del president. No dubtaré en prendre la decisió que sigui indispensable per a la protecció dels nostres interessos vitals", va assegurar el president. "Si haguéssim d’utilitzar l’arma nuclear, cap Estat no se salvaria. Cada un dels nostres submarins té una potència equivalent a totes les bombes que van caure sobre Europa a la Segona Guerra Mundial, mil vegades superior a les primeres bombes atòmiques", va dir a la base militar.
En una posada en escena molt bèl·lica, amb un gran submarí a la seua esquena i envoltat de militars, Macron va considerar que l’arma nuclear és la base de la defensa francesa, però va considerar que els interessos vitals del seu país "no s’aturen a la frontera" i inclouen també al continent europeu. En aquest sentit, va assegurar que el Regne Unit, Alemanya, Polònia, els Països Baixos, Bèlgica, Grècia, Suècia i Dinamarca, ja col·laboren amb França en la "dissuasió avançada", que inclou la infraestructura de detecció d’atacs i va obrir la porta a què altres països s’afegeixin. Va assenyalar també que diversos països participaran en exercicis conjunts amb França.
Per a Macron, aquesta nova dissuasió avançada a nivell europeu "serà compatible" amb la de l’OTAN, que actualment protegeix el Vell Continent. França i el Regne Unit són els dos únics països d’Europa Occidental amb un arsenal nuclear propi, que ambdós van desenvolupar durant la Guerra Freda a fi de mantenir una dissuasió pròpia i independent de la dels Estats Units.
