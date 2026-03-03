Trump amenaça de tallar el comerç amb Espanya per la seua postura sobre la guerra de l’Iran
El president dels EUA, Donald Trump, va arremetre aquest dimarts contra Espanya per la seua postura davant de la guerra de l’Iran i va amenaçar d’imposar un embargament i acabar amb totes les relacions comercials bilaterals, ja que va assegurar que el seu país "no necessita res" d’Espanya, país que va qualificar d’aliat "terrible".
La negativa del govern de Pedro Sánchez a autoritzar l’ús de les bases militars de Rota (Cadis) i Morón de la Frontera (Sevilla) per als atacs a l’Iran no ha agradat al mandatari republicà, que durant una reunió a la Casa Blanca amb el canceller alemany, Friedrich Merz, va dir que no vol tenir res a veure amb Espanya".
Per la seua part, l’Executiu espanyol va respondre a Trump que compleix els seus compromisos amb l’OTAN i amb la defensa europea, i li va advertir que, si vol revisar la relació bilateral, haurà de respectar la legalitat internacional i els acords entre la UE i els Estats Units.