CORRUPCIÓ
Sis detinguts a Forestalia per manipular contractes de renovables
Entre els quals el president de l’empresa i un exalt càrrec del ministeri de Transició Ecològica. En la tramitació de projectes d’energies renovables a Terol
La Unitat Central Operativa de Medi Ambient (Ucoma) de la Guàrdia Civil va detenir ahir sis persones per irregularitats en l’emissió de resolucions ambientals per beneficiar, a canvi de mossegades, el grup Forestalia en la tramitació de projectes d’energies renovables a la província de Terol. Els agents van fer escorcolls a les seus de Forestalia a Madrid i Saragossa, així com domicilis de directius de l’empresa. El propietari de Forestalia, Fernando Samper, i Eugenio Domínguez, exalt càrrec del ministeri de Transició Ecològica (Miteco) amb Teresa Ribera, figuren entre els detinguts en el marc de l’operació Peserte. La investigació se centra en els presumptes delictes de prevaricació ambiental, suborn, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
La causa té l’origen en la possible manipulació de Declaracions d’Impacte Ambiental (DIA), necessàries per a la tramitació de projectes de parcs eòlics i fotovoltaics. Domínguez hauria actuat presumptament a canvi d’una contraprestació econòmica. Per moure aquests diners i ocultar-ne l’origen, els investigats haurien utilitzat diverses societats interposades, així com, presumptament, a la intervenció d’un fedatari públic en la formalització de documentació vinculada a les operacions investigades. La investigació examina també si la tramitació ambiental va tenir en compte de forma adequada els possibles efectes sobre l’entorn, tals com l’afecció a l’avifauna i quiròpters, l’impacte paisatgístic o l’alteració d’hàbitats i usos del sòl.
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, va expressar la seua “màxima col·laboració” amb la justícia arran de la detenció de l’exalt càrrec del Miteco, tot i que va recordar que aquest va deixar de treballar al ministeri fa més de 2 anys.
Aquesta és una operació diferent de la que va portar a terme la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, quan els seus agents van entrar a la seu de Forestalia al desembre per intentar determinar la seua vinculació amb l’exdirigent socialista Santos Cerdán i amb la fontanera del PSOE Leire Díez.