PRÒXIM
Trump anuncia que tallarà tot el comerç amb Espanya per no deixar-li utilitzar les bases
“Faig el que vull amb ells”, va dir el mandatari, “tinc dret a fer-ho”. El Govern de l’Estat assegura estar “preparat” per contenir el possible impacte i que els EUA han de respectar l’acord amb Europa
El president nord-americà, Donald Trump, va assegurar ahir que ha ordenat “tallar tot el comerç amb Espanya” per la postura contrària a l’ofensiva contra l’Iran i imposar un embargament comercial al país després de la negativa del Govern espanyol a autoritzar l’ús de les bases de Morón i Rota en les operacions militars contra Teheran. “Espanya és terrible, he demanat de tallar tots els acords, tots els negocis; tinc dret a fer-ho. Embargaments. Faig el que vull amb ells”, va declarar Trump durant una trobada amb el canceller alemany, Friedrich Merz, a la Casa Blanca.
Trump, que va advertir que “ningú” li dirà que no pot utilitzar les seues bases, també va criticar de nou que Espanya sigui l’únic país de l’OTAN que no s’ha compromès a augmentar la despesa en defensa fins al 5%. Va afegir que “no necessita res” Va definit Espanya com un aliat “terrible” i que té “el dret de cessar demà, o avui, tot el que té de veure amb Espanya”. Davant d’això, el canceller alemany va dir que està intentant “convèncer” Espanya perquè augmenti la despesa en defensa fins “al 3% o el 3,5%”.
En resposta, el Govern de Pedro Sánchez va defensar que l’Estat espanyol compleix els seus compromisos amb l’OTAN i amb la defensa europea, i va advertir el mandatari nord-americà que si vol revisar la relació comercial bilateral, ha de respectar la legalitat internacional i els acords entre la UE i els EUA. Així mateix, va afirmar que està preparat per “contenir possibles impactes” si finalment arriba a tallar-se la relació comercial entre ambdós països.
Fonts de la Moncloa van assegurar que l’Estat disposa “de prou recursos” per afrontar aquests efectes adversos, ajudar els sectors que es puguin veure afectats i diversificar cadenes de subministrament. L’oli d’oliva és el producte més venut per Espanya als Estats Units i, per tant, el més exposat a un eventual embargament comercial, mentre que, en direcció contrària, els productes farmacèutics i el gas són els més comprats des d’Espanya. La província de Lleida va exportar productes als Estats Units per un valor de 78,29 milions d’euros el 2025, segons dades del ministeri de Comerç, la qual cosa va representar una caiguda del voltant del 35 per cent respecte a l’any 2024. L’oli d’oliva va ser el producte més venut als EUA amb el valor de les exportacions de 42,87 milions.
La UE fa pinya amb Espanya
La Comissió Europea va dir que confia que els Estats Units compleixin “els compromisos” assumits en l’acord comercial amb la Unió Europea i va afirmar que defensarà els interessos del bloc. “La postura de la Unió Europea no ha canviat”, va dir el portaveu de Comerç de l’Executiu comunitari, Olof Grill, qui ja quan Washington va amenaçar amb aranzels contra Espanya per no assumir el 5% de la despesa en defensa va deixar clar que Brussel·les estava “preparada per defensar” els interessos dels estats membres. “La Comissió sempre garantirà la plena protecció dels interessos de la Unió Europea”, va afegir Grill.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va dir a X que “primer, Espanya. Als nostres aliats els demano respecte a la nostra nació”. Va afirmar que Espanya és “un país fiable, compromès amb la llibertat i amb els valors d’Occident” i és “molt més que el seu mal Govern”, al qual va acusar d’arribar a aquesta situació per “intentar guanyar uns vots”.