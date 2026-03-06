Espanya ja ha repatriat uns 3.000 ciutadans des del Pròxim Orient
El ministeri d’Afers Estrangers va informar ahir que aproximadament 3.000 espanyols ja han estat repatriats des del Pròxim Orient i va garantir que, davant del conflicte obert a la regió, “l’objectiu és repatriar fins a l’últim espanyol que així ho desitgi”.
Fonts del ministeri van explicar que continuen en marxa operacions d’evacuació amb totes les possibilitats, tant terrestres com aèries, i que hi ha previstos vols des de Dubai (Emirats Àrabs Units) cap a Espanya i també un avió militar des de Masqat (Oman) cap a la base de Torrejón de Ardoz (Madrid). A aquests vols cal sumar-hi els comercials i Afers Exteriors va assenyalar que manté contacte amb les companyies aèries per garantir que els espanyols que ja tenien un bitllet puguin continuar utilitzant-lo.
En una primera fase van travessar la frontera cap a l’Azerbaidjan i ahir dijous es van enlairar de la seua capital, Bakú, cap a Istanbul (Turquia). Des d’aquesta ciutat tornaran a Espanya al llarg del dia en dos vols, un amb destinació Madrid i un altre Barcelona.
Ahir van arribar a Espanya 171 persones des d’Oman en un avió militar. La immensa majoria eren ciutadans espanyols, però hi havia també nacionals de la UE i d’Amèrica Llatina i un ciutadà del Vietnam.
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va assegurar que tots els espanyols que volien sortir de l’Iran ja ho han fet i que els que romanen al país és perquè així ho desitgen.