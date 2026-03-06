POLÍTICA
Illa defensa que “si anteposem Catalunya”, hi haurà pressupostos
Creu que tothom ha de “complir el seu deure”. Albiach qüestiona que els comptes es tornin a presentar al juny i demana a ERC i PSC que negociïn
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va manifestar ahir que aspira a aconseguir l’aprovació dels pressupostos per a aquest any. “Tenim clar que, si tothom posa Catalunya al davant, actua amb responsabilitat i, pel que realment importa, ho aconseguirem”, va defensar en la seua intervenció en una reunió amb rectors de les universitats catalanes.
Illa va remarcar que, davant del context d’incertesa internacional, “Catalunya està on ha de ser”.
“A Catalunya, la millor certesa que podem donar als ciutadans és aprovar uns pressupostos”, va afegir. Així mateix, va considerar que cadascú ha “de complir el seu deure”, com ha fet el Govern presentant els comptes “que el país necessita”.
Més tard, Illa es va reunir amb les empreses i entitats que formen el grup anomenat G8 –Pimec, el Cercle d’Economia, el RACC, Barcelona Global, FemCat, el Col·legi d’Economistes, la Cambra de Comerç i Fira de Barcelona– amb la discussió dels pressupostos públics per a Catalunya i el context internacional i a Ucraïna com a rerefons. “En temps d’inestabilitat global necessitem certeses, i a Catalunya, la millor certesa és tenir pressupostos”.
La presidenta dels comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, va qüestionar que els pressupostos es tornin a presentar al juny i va recordar que els comptes públics “són per un any”. “Realment només se’n podrien executar cinc o sis mesos”, va assenyalar. Per això, Albiach va demanar a ERC i el PSC que s’asseguin a negociar per poder tirar-los endavant. Va considerar que Catalunya “no necessita” ni suplements de crèdit –com plantejava ERC– ni noves eleccions. A més, Albiach va donar per fet que l’any vinent “encara serà més complicat tirar endavant els pressupostos”, perquè es tracta d’any electoral.
Mentrestant, la CUP va considerar que existeix una “tendència” de “posar la responsabilitat” a ERC per una falta d’acord de pressupostos. “Si el PSC complís els acords, no seríem aquí”, va constatar la diputada del grup parlamentari Laure Vega.