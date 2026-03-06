TRIBUNALS
Un jutjat obre judici oral a Mónica Oltra per encobriment d’abusos
El Jutjat d’Instrucció número 15 de València ha acordat l’obertura de judici oral contra l’exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra i 12 acusats més del seu equip pel presumpte encobriment dels abusos sexuals a una menor tutelada comesos pel seu exmarit. Tal com va ordenar la Secció Quarta de l’Audiència Provincial al febrer, el jutge d’instrucció ha acordat així l’obertura de judici oral malgrat que contra el seu propi criteri, ja que no va trobar indicis de delicte, i el de la Fiscalia, que no ha formulat acusació. Van ser les acusacions, tant la particular com les populars, que exerceixen, Vox i l’associació Gobierna-te, les que van recórrer l’arxivament de la causa i les que han obtingut un pronunciament favorable per part de l’Audiència Provincial, que ha propiciat que aquest sumari arribi finalment a judici. La jutge dona ara deu dies perquè es presentin els escrits d’acusació i defensa.