Pedro Sánchez: “Aquesta guerra a l’Iran, al meu parer i al del govern, és un extraordinari error que pagarem”
El president del govern espanyol s'ha reunit avui a la tarda en una roda de premsa amb el president de Portugal i ha insistit en la seva posició després dels comentaris de Trump
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest divendres en les seves crítiques a l’ofensiva desplegada pels Estats Units i Israel sobre l’Iran. Després de les declaracions de Donald Trump dient que Espanya és un país perdedor, Sánchez ha afirmat que “aquesta guerra a l’Iran, al meu parer i al del govern, és un extraordinari error que pagarem”.
El president espanyol ha afegit que “ja s’estan pagant les conseqüències en forma d’increment del preu del petroli, del gas, i no ens oblidem de les víctimes” avui a la tarda, en una roda de premsa amb el president de Portugal, Luís Montenegro. “Crec que entre països aliats és bo ajudar quan es té raó i també assenyalar quan s’està equivocat”, ha dit Sánchez.
En el discurs ha afegit que es manté tranquil a qualsevol mena de represàlia americana cap a l'Estat Espanyol, afirmant que el govern està contrastat davant crisis com la Dana o la Pandèmia. “Gràcies a la voluntat política i al bon moment econòmic que viu Espanya tenim capacitat i marge financer per articular mesures de compensació”, ha afirmat Pedro Sánchez.