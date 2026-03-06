SEGRE

La ruptura de la passarel·la sega la vida finalment de sis joves

Els equips de rescat traslladen el cos de la sisena víctima. - NACHO CUBERO / EUROPA PRESS

Redacció

La ruptura d’una passarel·la de fusta del camí costaner de Santander va segar finalment la vida de sis joves. Ahir, els equips de rescat van aconseguir recuperar el cos de la sisena víctima, una jove de Guadalajara.

Mentrestant, el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va insistir que “no vol confrontació” entre les administracions i serà la jutge qui “determinarà la responsabilitat” per aquest accident.

