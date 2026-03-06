PRÒXIM
Trump acusa Espanya de ser un país “perdedor i hostil” amb l’OTAN
El Govern de l’Estat manté el ‘no a la guerra’: “Una cosa és atac i una altra, defensa”. Feijóo acusa Sánchez de mentider: “Dona lliçons de pau i envia una fragata”
El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar ahir a arremetre contra Espanya, que va anomenar país “perdedor”, acusant-lo de ser “molt hostil” cap a l’OTAN, després de retreure que és l’únic aliat a oposar-se a dedicar el 5% del seu Producte Interior Brut (PIB) a la despesa en defensa i avisar de represàlies. “Tenim molts guanyadors, però Espanya és un perdedor”, va apuntar el president nord-americà en una entrevista al diari New York Post, en la qual va tornar també a mostrar una altra vegada la seua “decepció” amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, arran de la postura inicial d’oposar-se a l’ús de les seues bases militars per llançar atacs contra l’Iran. Trump afirmar que Espanya està essent “molt hostil” envers l’OTAN i retreu que hagi estat “l’únic país” en situar-se en contra de gastar el 5% del PIB en defensa. “Són molt hostils amb tots (...) No són un jugador d’equip i nosaltres no ho serem tampoc amb ells”, va avisar en un altre missatge que suggereix represàlies contra el Govern de Pedro Sánchez. A Espanya, el Govern va insistir que no intervindrà en la guerra contra l’Iran i tampoc no permetrà l’ús de les seues bases militars compartides amb els Estats Units per a accions hostils al Golf Pèrsic, mentre va assegurar que l’enviament de la fragata Cristóbal Colón a Xipre (vegeu pàgina 19) no significa un canvi de posició respecte al “no a la guerra” que va reivindicar el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, argumentant que “una cosa són missions d’atac i una altra de defensa”. D’altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va ser protagonista involuntària del que el Govern va denunciar com una “manipulació interessada” d’un vídeo. El PP va difondre en xarxes socials un vídeo de quatre segons dels moments previs a la reunió que Robles i l’ambaixador dels Estats Units, Benjamin León, van mantenir dimecres en el qual, segons van assegurar els populars, la ministra diu a l’ambaixador que ella és “amb Trump”. Ho va desmentir primer de manera rotunda el ministeri de Defensa i després fonts de l’Executiu central van subratllar que n’hi ha prou d’escoltar el context de la conversa per comprovar que és una “manipulació interessada” i una interpretació “espúria i esbiaixada” que denota “manca de solvència”. Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar el president del Govern espanyol de ser “l’ètica de l’engany en versió internacional” i va respondre al seu “no a la guerra” amb unes altres quatre paraules: “Com sempre, Sánchez menteix”. “Diu no a la guerra al mateix temps que envia una fragata a la guerra, en lògic compliment amb els compromisos de l’OTAN i el que és el súmmum, polemitza amb Trump en públic el mateix dia que s’atansa al seu ambaixador en privat”, va apuntar el líder popular. Per la seua part, la secretària general de Podem, Ione Belarra, va exigir a la Moncloa “coherència i congruència” després d’anunciar l’Executiu l’enviament de la fragata Cristóbal Colón a Xipre i davant d’“informacions contradictores” sobre un suposat avió militar nord-americà amb destinació Itàlia, i després l’Aràbia Saudita, que hauria sortit de la base militar conjunta de Rota (Cadis).
Petició d’ajuda a Ucraïna contra els drons
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va informar ahir que ha rebut una petició oficial del Govern dels EUA per col·laborar en la defensa del Pròxim Orient partint de l’experiència que posseeixen per repel·lir els drons iranians, àmpliament utilitzats per Rússia en la invasió contra el seu país. A més, ja ha contactat en aquest sentit amb els governs de Kuwait i de Bahrain.
La UE tem que esclati una guerra civil a l’Iran
L’alta representant per a la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, es va mostrar ahir preocupada pel risc d’una guerra civil a l’Iran arran de la intervenció dels EUA.
L’OMS alerta del risc nuclear a l’Iran
El secretari general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va expressar ahir una “profunda preocupació” per la guerra contra l’Iran, advertint que l’amenaça sobre les instal·lacions nuclears s’està intensificant, la qual cosa podria tenir greus conseqüències per a la salut pública.
L’Iran no ha demanat ajut a Rússia, segons el Kremlin
El Kremlin va assegurar que Rússia no ha rebut “cap petició” per part de l’Iran per rebre ajuda davant l’ofensiva llançada per sorpresa el 28 de febrer pels Estats Units i Israel.
EUA, preparada per atacar els càrtels
El secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, va avisar els governs llatinoamericans que Washington està a punt per llançar en solitari una “ofensiva” militar contra els càrtels.