Vox expulsa definitivament a Javier Ortega Smith, un dels fundadors del partit: "va cometre una infracció molt greu"
Per negar-se a deixar de ser portaveu a Madrid, segons la formació
Vox ha anunciat l'expulsió definitiva del diputat i exsecretari general del partit Javier Ortega Smith. En un comunicat enviat aquest divendres, la formació explica que el Comitè de Garanties - un òrgan independent de Vox- ha conclòs que Ortega Smith va cometre una "infracció molt greu" per haver-se negat a complir una resolució del Comitè Executiu Nacional de Vox que l'obligava a deixar de ser portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Madrid. Ortega Smith, que va ser un dels fundadors de la formació d'extrema dreta, també ha perdut la condició d'afiliat, per aquests mateixos fets.
A banda, el mateix Comitè de Garanties ha obert un expedient disciplinari al fins ara líder de Vox a Múrcia, José Ángel Antelo, pels "fets protagonitzats i les manifestacions" des del passat 26 de febrer, quan cinc dels sis membres del Comitè Executiu Provincial de Múrcia van dimitir en bloc per forçar la seva expulsió.