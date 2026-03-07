RELLEU
El cap superior de les Balears, nou DAO de la Policia Nacional
El ministeri de l’Interior ha nomenat el comissari principal José Santafé Arnedo, actual cap superior a les illes Balears, com a nou director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional, el màxim càrrec d’un uniformat al cos, després de la renúncia de José Ángel González, denunciat per un delicte d’agressió sexual.
A proposta del director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegit Santafé Arnedo, de 61 anys, després de presentar la seua candidatura al lloc, obert fa set dies.
En els últims dies s’especulava amb la possibilitat que Interior elegís una dona per a aquesta màxima responsabilitat, si bé finalment serà un home qui ostenti la direcció operativa de la Policia Nacional. Al nomenament de nou DAO podien optar els 111 comissaris principals de la Policia Nacional, dels quals 22 són dones.
Santafé Arnedo és diplomat en magisteri i ha fet nombrosos cursos i jornades formatives relacionades amb l’activitat policial com ara delictes d’odi, direcció estratègica de la seguretat pública o cooperació internacional en polítiques de seguretat. A més ha rebut nombroses condecoracions.