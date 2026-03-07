INTERIOR
Eduard Sallent, excap dels Mossos, abandona el cos
Havia liderat la policia catalana en dos etapes. Va ser destituït després de la fuga de Puigdemont de Barcelona l’agost del 2024
El comissari dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent, que ha liderat la policia catalana en dos etapes i que va ser destituït pel Govern de Salvador Illa dies després de la fuga de l’expresident Carles Puigdemont després de la seua fugaç reaparició a Barcelona l’agost del 2024, ha demanat una excedència per deixar el cos. Segons va avançar ahir El País, Sallent, que des de la seua destitució com a comissari en cap exercia com a màxim responsable de la regió policial Metropolitana Sud de Barcelona, ha demanat a la sotsdirecció general de Recursos Humans acollir-se a una excedència, per la qual cosa pròximament abandonarà el cos. Sallent va superar el juliol del 2024 el curs per ser nomenat major –un rang vitalici que només ostenta l’actual director dels Mossos, Josep Lluís Trapero–, en un procés que va iniciar el Govern d’ERC poc abans de les eleccions catalanes del 12 de maig del 2024, encara que el tràmit es va judicialitzar i encara està pendent de resoldre’s.
Sallent ha dirigit els Mossos d’Esquadra en dos etapes diferents: primer entre juny del 2019 i novembre del 2020 –quan va ser destituït i rellevat per Josep Lluís Trapero després de la seua absolució per l’1-O–, i posteriorment entre octubre del 2022 i agost del 2024, quan va ser cessat per l’executiu de Salvador Illa dies després de la fugaç reaparició a Barcelona de Puigdemont.
En concret, va ser nomenat comissari en cap per primera vegada el 3 de juny del 2019 pel conseller Miquel Buch, llavors a JxCAT, en un període convuls, amb els Mossos encara recuperant-se de la crisi de lideratge després de la destitució de Trapero per l’aplicació de l’article 155 de la Constitució l’octubre del 2017 i pels disturbis en les protestes contra la condemna a la cúpula del procés –l’octubre del 2019–. Amb l’arribada del Govern d’ERC en solitari, Sallent va tornar a la cúpula dels Mossos el desembre del 2021 de la mà del conseller Joan Ignasi Elena: primer com a número dos del comissari en cap Josep Maria Estela, a qui va acabar rellevant deu mesos després.