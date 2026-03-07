PRÒXIM
Israel i els EUA intensifiquen els atacs sobre posicions iranianes
Deixen d’utilitzar míssils per llançar bombes de més de 900 quilos. De moment han mort més de 1.200 persones en els bombardejos sobre el país persa
La guerra entre Israel i els Estats Units i l’Iran està endinsant-se en una nova fase d’atacs cada vegada pitjors. L’Exèrcit d’Israel va bombardejar en la jornada d’ahir més de 400 objectius en diferents zones de l’Iran, entre els quals llançadores de míssils balístics i magatzems de drons, segons un comunicat militar.
Per la seua banda, els EUA han atacat des del passat 28 de febrer uns 2.000 objectius a l’Iran, segons el Comando Central nord-americà (CENTCOM). Així mateix, els avions nord-americans estan deixant de banda el llançament de míssils per bombes penetradores de 900 quilos per part dels bombarders B-2 contra objectius enterrats a gran profunditat.
Entre l’arsenal que han fet servir fins al moment destaquen els bombarders B-52, els drons Kamikaze LUCAS o els caces F-35, a més dels esmentats B-2.
A més, el Pentàgon va informar que va atacar en les últimes hores un vaixell llançadrons iranià “aproximadament de la mida d’un portaavions de la Segona Guerra Mundial.
L’ofensiva conjunta ha deixat fins a la data més de 1.200 morts a l’Iran, segons dades publicades per les autoritats del país asiàtic. Entre els morts, a més del seu líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei, figuren diversos ministres i alts càrrecs de l’Exèrcit de l’Iran.
Per la seua part, el president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, va subratllar que Teheran “està compromès amb una pau duradora” al Pròxim Orient i va revelar que “alguns països” ja han iniciat “esforços de mediació”.