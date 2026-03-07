EUA
Trump cessa la responsable de l’operatiu a Minneapolis
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar dijous el cessament de la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, qui deixarà el càrrec a finals de mes després del polèmic operatiu dels agents del Servei de Control d’Immigració i Duanes (ICE, per les sigles en anglès) a la ciutat de Minneapolis, a l’estat de Minnesota, que es va saldar amb dos nord-americans morts. El mandatari ha nomenat per al càrrec el senador republicà per Oklahoma Markwayne Mullin, un exlluitador d’arts marcials que va obtenir un seient al Senat el 2023. Trump va elogiar Noem per haver “servit bé” el país i obtingut “espectaculars resultats”.