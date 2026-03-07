PRÒXIM
Trump exigeix la “rendició incondicional” de l’Iran i Sánchez titlla la guerra de gran error
El president dels EUA vol repetir la jugada de Veneçuela i instaurar un líder afí. Mentrestant, el dirigent socialista defensa l’enviament a Xipre d’una fragata i sol·licita comparèixer davant del Congrés
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir que les dos condicions inapel·lables que l’Iran ha de complir per firmar un acord de pau són la rendició sense cap tipus de condicions i l’elecció d’un líder que satisfaci els desitjos de l’Administració nord-americana; els mateixos termes que l’estratègia aplicada prèviament a Veneçuela: l’erradicació d’autoritats oposades als EUA i la instal·lació posterior de dirigents amistosos. “No hi haurà acord amb l’Iran, tret d’una rendició incondicional i després de l’elecció d’un gran líder acceptable”, assegurant que les operacions militars van vent en popa.
Primer, i a la seua xarxa social, Trump va assegurar que la pau amb l’Iran comportarà l’inici d’una època d’esplendor per a aquest país, en línia amb altres missatges similars que ha proclamat sobre zones de conflicte, com a Gaza.
“Nosaltres, i molts dels nostres meravellosos i valents aliats i socis, treballarem incansablement per rescatar l’Iran del barranc de la destrucció, perquè sigui, econòmicament, més gran, millor i més fort que mai”, va declarar.
Poc després, i en declaracions a la cadena CNN, Trump va deixar clar que la seua estratègia per a l’Iran segueix un model a la veneçolana.
“Tot es resoldrà molt fàcilment. Funcionarà com a Veneçuela, on tenim una líder meravellosa que està fent un treball fantàstic”, va manifestar amb referència a la presidenta encarregada Delcy Rodríguez.
“En termes militars ho estem fent molt bé, millor del que ningú no hauria imaginat”, va afegir el president dels EUA, per acabar descrivint l’Iran com un país “que era molt poderós fa una setmana, i ara ha acabat castrat” pels atacs nord-americans.
Des d’Espanya, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va continuar enarborant el seu “no a la guerra” amb la mateixa determinació que va advocar per “donar un cop demà” a Xipre enviant la fragata Cristóbal Colón “en una missió defensiva i no ofensiva” i va qualificar la guerra al Pròxim Orient d’“extraordinari error” que pagarem.
Sánchez, que va demanar comparèixer al Congrés per donar explicacions sobre la posició d’Espanya davant d’aquesta guerra, va acudir a Huelva per participar en la cimera hispanolusitana i va defensar el rebuig de l’operació militar dels Estats Units i Israel davant del primer ministre portuguès, Luís Montenegro, que s’ha alineat amb Washington.
Feijóo pressiona Moncloa per enviar tropes
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va exigir ahir a Pedro Sánchez que demani autorització al Congrés per enviar soldats i armament a zona de guerra i va subratllar que no ho fa “per por dels seus socis”. “L’Exèrcit no és seu”, va emfatitzar Feijóo en un missatge a X, un dia després que el Govern anunciés l’enviament de la fragata Cristóbal Colón a Xipre per donar suport a la defensa europea davant dels atacs de l’Iran.
Cuba, al punt de mira de la Casa Blanca
Trump va assegurar ahir també que el Govern de Cuba caurà “molt aviat” i va reiterar que l’Havana té “moltíssimes ganes” de negociar amb Washington. En una entrevista a la CNN, va insistir que l’illa comunista seria el pròxim blanc després d’una “exitosa” campanya al país persa. “És qüestió de temps que molta gent increïble pugui tornar a Cuba. Només cal esperar un parell de setmanes”, va assegurar.
Macron: “França no s’involucrarà en aquesta guerra”
França “no s’involucrarà en aquesta guerra” contra l’Iran al Pròxim Orient, va assegurar el president francès, Emmanuel Macron, en una sessió de preguntes i respostes amb internautes a Instagram. Malgrat traslladar el seu portaavions Charles De Gaulle a Xipre, Macron va tranquil·litzar els seus interlocutors davant la preocupació suscitada per l’escalada militar provocada pels EUA, Israel i l’Iran.