POLÍTICA
Vox tomba per segon cop la investidura de Guardiola
Ara s’obre un període de dos mesos per assolir un acord. Els ultres tendeixen la mà per continuar negociant
La presidenta extremenya en funcions, la popular María Guardiola, va rebre ahir un altre no de Vox per ser investida com a cap de l’Executiu regional, per la qual cosa s’obre un termini màxim de dos mesos perquè Extremadura compti amb un nou Govern abans de la repetició electoral. En aquesta segona votació, en la qual la candidata del PP necessitava la majoria simple de l’Assemblea d’Extremadura per ser investida, va comptar únicament amb els vots a favor dels 29 diputats del PP, mentre que la resta de partits, Vox –que ja havia amenaçat amb la seua negativa–, PSOE i Unides per Extremadura, van mantenir el vot en contra. Després d’aquest nou revés, Guardiola, va reclamar al partit ultra “deixar de banda els retrets i les culpes, i així ho demanaré també al meu partit”, i “canviar-ho per més treball i reunions” per donar com més aviat millor estabilitat a Extremadura. Per aquest motiu, va anunciar que es posarà en contacte amb Vox per tancar una reunió tan aviat com es pugui. El portaveu de Vox a l’Assemblea extremenya, Óscar Fernández Calle, va assegurar que el seu grup segueix disposat a negociar “mesura a mesura i proposta a proposta”, però va recalcar que la seua formació ni “regala” el vot al PP ni els “suma” al PSOE, recordant en aquest sentit que els populars van arribar a un acord amb els socialistes per tirar endavant els pressupostos del 2025.
Per la seua part, el grup parlamentari socialista va instar Guardiola a convocar eleccions per posar fi al “cul-de-sac” en què es troba Extremadura, i Unides a marxar “amb dignitat”, convençuda que serà sacrificada políticament. Des del PP van acusar Vox de “segrestar” aquesta regió per una qüestió partidista que “abandona els extremenys”.
El partit expulsa Ortega Smith, un fundador
El Comitè de Garanties de Vox va acordar ahir expulsar del partit el diputat i un dels fundadors de la formació Javier Ortega Smith i la retirada de la seua condició d’afiliat per una “infracció molt greu” després de negar-se a deixar de ser portaveu a l’ajuntament de Madrid, com va demanar el partit.