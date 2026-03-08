EUROPA
Rússia ataca un edifici residencial a Khàrkiv i deixa almenys set morts
Almenys set persones van morir, entre les quals dos nens, i deu més van resultar ferides a la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv en el bombardeig d’edificis residencials perpetrat per les Forces Armades russes amb míssils balístics. Paral·lelament, el Govern de Suècia va informar de l’abordatge en aigües del mar Bàltic d’un vaixell inclòs en la llista de sancions per la guerra i pertanyent a la denominada flota fantasma russa que transporta cru.