PRÒXIM
Trump amenaça de destruir l’Iran
Teheran anuncia la suspensió dels bombardejos als seus veïns regionals, però es reserva el dret a contraatacar. Israel intensifica l’ofensiva al Líban amb una incursió terrestre
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir que l’Iran “s’ha rendit davant dels seus veïns” i va prometre que les forces nord-americanes llançaran un atac “molt dur” contra la República Islàmica. En un missatge a la seua xarxa Truth Social, el mandatari va assegurar que estan considerant seriosament “la destrucció completa i mort segura de zones i grups de persones que fins ara no s’havien considerat com a objectiu” a causa del seu “mal comportament” i va afegir que l’Iran ja no és “el pinxo del Pròxim Orient”, sinó que ara és “el perdedor”. “I ho serà durant dècades fins que es rendeixin o, més probablement, fins que col·lapsin per complet”.
Les declaracions de Trump van arribar després que el president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, afirmés que el seu país ha decidit posar fi als atacs contra els països veïns i presentés les seues disculpes per una estratègia que va atribuir a una mesura militar de força major davant la mort de la cúpula de seguretat en els atacs de la setmana passada dels EUA i Israel, però va matisar que el seu país es reserva el dret a contraatacar si torna a ser objectiu d’atacs des d’aquests llocs. Així mateix, va assegurar al lider nord-americà que la idea d’una rendició incondicional és un “somni” que els EUA “s’emportaran a la tomba”. Més tard, el ministre d’Exteriors iranià, Seyed Abbas Araghchi, va respondre a Trump que si el que busca és una “escalada” del conflicte “és el que obtindrà”. A més, va constatar que l’obertura a una desescalada a la regió va quedar “anul·lada” per la “mala interpretació” de Trump de les seues “capacitats, determinació i intencions”. Ja en paral·lel a l’anunci del president iranià, la Guàrdia Revolucionària de l’Iran va llançar atacs a petrolers a l’estret d’Ormuz, posicions de separatistes kurdoiranians a l’Iraq, i la base militar internacional d’Al-Dhafra, als Emirats Àrabs Units, on hi ha forces nord-americanes i franceses.
Mentrestant, l’Exèrcit israelià va anunciar una nova onada d’atacs contra “infraestructura del règim” iranià a les ciutats de Teheran i Esfahan, inclosos búnquers militars amb míssils i llançadores en els quals operaven “centenars d’agents del règim”, entre els quals “alts càrrecs”. L’aeroport Internacional de Mehrabad, a la capital iraniana, va patir un aparatós incendi, segons van afirmar mitjans locals, després de la ronda d’atacs.
Alhora, Israel va continuar la seua ofensiva al Líban contra el grup xiïta Hezbollah, que va denunciar una incursió amb helicòpters que va incloure enfrontaments sobre el terreny i una sèrie de bombardejos israelians que van matar almenys 41 persones i en van ferir una quarantena més a l’àrea de Nabi Chit.
L’Exèrcit israelià es va limitar a informar que amb tot això el que pretenia era aprofitar per localitzar restes o objectes relacionats amb el pilot israelià Ron Arad, capturat al Líban i que es troba desaparegut des de l’any 1986.
Per la seua part, Metges sense Fronteres va denunciar que gairebé una quarta part de la població del Líban, sota ordres d’evacuació després dels últims bombardejos, ha hagut d’abandonar les seues llars i passar les nits en vehicles estacionats als carrers mentre busquen accés urgent a aigua, atenció sanitària i articles bàsics.
Els EUA reconeixen el Govern de Delcy Rodríguez
El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar ahir en una cimera a Miami amb 12 mandataris llatinoamericans de dreta que aquesta setmana ha reconegut formalment el Govern de Delcy Rodríguez a Veneçuela, després que les dos parts acordessin dijous restablir relacions diplomàtiques i consulars. Aquesta declaració va arribar abans que es conegués que el mandatari es va reunir divendres per segona vegada a la Casa Blanca amb la líder opositora veneçolana i guanyadora del Premi Nobel de la pau, María Corina Machado. Durant la cimera, Trump també va assegurar que Cuba es troba en “els seus últims moments de vida”, però que que està negociant amb l’Havana i que tindrà “una gran vida nova”. Trump va dir que espera “amb entusiasme el gran canvi que aviat arribarà a Cuba” que s’ha assegut a parlar perquè perquè “no tenen diners ni petroli”. Paral·lelament, va anunciar que havien pactat crear una nova “coalició militar” a Llatinoamèrica contra els càrtels del narcotràfic. Durant la trobada, el mandatari nord-americà també va assegurar als líders llatinoamericans que no té temps d’aprendre castellà: “No aprendré el seu maleït idioma, no dedicaré tant de temps a aprendre’l”, va afirmar entre rialles.
La guerra costa als EUA 900 milions al dia
Els Estats Units han gastat almenys 3.700 milions de dòlars en les primeres 100 hores de la guerra contra l’Iran, la qual cosa suposa un cost de gairebé 900 milions de dòlars al dia, segons una anàlisi de l’independent Centre d’Estudis Estratègics i Internacionals.
Denuncien l’atac a 6.700 objectius civils
El president de la Mitja Lluna Roja iraniana, Pirhosein Kolivand, va informar ahir que en els últims dies han patit danys per bombardejos 6.668 instal·lacions civils, incloses 65 escoles i 14 centres sanitaris. A més s’han comptabilitzat danys a 5.535 habitatges, 1.041 establiments comercials i tretze centres de la mateixa organització.
Israel es disfressa per entrar al Líban
Les forces israelianes van utilitzar uniformes similars als dels seus homòlegs libanesos i es van desplaçar en ambulàncies com les d’una organització mèdica vinculada al grup xiïta Hezbollah durant la seua incursió ahir a l’est del país, va informar l’Exèrcit del Líban.
Atac contra avions amb armes per a Hezbollah
La Força Aèria israeliana va afirmar ahir que va bombardejar durant la nit de divendres l’aeroport de Mehrabad de Teheran, on va destruir 16 avions utilitzats per la Força Quds de la Guàrdia Revolucionària per subministrar armes al grup xiïta libanès Hezbollah.
Evacuada l’ambaixada d’Espanya a l’Iran
L’ambaixada d’Espanya a l’Iran va ser ahir evacuada “amb èxit”, segons va informar a X el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, davant la falta de seguretat a la zona. “L’Ambaixador i personal essencial que seguia a Teheran acaben de creuar la frontera amb l’Azerbaidjan”, va anunciar.