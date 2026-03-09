CONFLICTE
L’assemblea de clergues entrega el poder de l’Iran a Mojtaba Khamenei, fill d’Ali Khamenei
Trump assegura que mantindrà la guerra amb l’Iran “fins que es rendeixin o no quedi ningú per rendir-se”. S’estén entre els comandaments nord-americans el temor que pugui esgotar-se el seu arsenal de míssils
L’aiatol·là Mojtaba Khamenei, fill del difunt Ali Khamenei, ha estat elegit nou líder suprem de la República Islàmica de l’Iran, segons va anunciar ahir l’Assemblea d’Experts a la plaça Vanak de Teheran, segons recull la televisió pública iraniana IRIB.
Després de la decisió de l’Assemblea d’Experts, Mojtaba Khamenei succeirà així el seu pare, que va morir el 28 de febrer pels bombardejos dels EUA i Israel, com a màxim responsable polític de l’Iran.
Per la seua part, el president dels Estats Units, Donald Trump, va insistir ahir que continuarà la guerra amb l’Iran fins “que es rendeixin o fins que no quedi ningú per rendir-se”. Una afirmació que contrasta amb les preocupacions entre comandaments militars nord-americans per l’esgotament del seu arsenal militar per la contesa. De fet, un informe del Consell Nacional d’Intel·ligència va concloure al gener que era improbable un canvi de règim a Teheran mitjançant bombardejos massius.
Malgrat això, Trump va assegurar que seguiran amb els atacs el temps que sigui necessari “malgrat que el seu exèrcit és gairebé inexistent” i va acusar l’Iran de ser el responsable del bombardeig d’una escola en la qual van morir 175 dones i nenes. El seu secretari de Guerra, Pete Hegseth, va afegir que l’Iran és “l’únic bàndol que ataca civils”. Unes declaracions que contrasten amb els atacs perpetrats pels EUA i Israel en els 8 dies de conflicte, en els quals han atacat des d’infraestructures civils fins a militars i governamentals.
El ministeri de Salut de l’Iran va confirmar ahir que la primera setmana d’atacs nord-americans i israelians ja ha deixat almenys 1.200 morts i més de 10.000 ferits, en una valoració oficial en línia amb les estimacions presentades aquesta setmana per organitzacions locals i internacionals. Entre els morts pels atacs figuren el líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, i diversos alts càrrecs de l’Exèrcit de l’Iran, que ha respost llançant míssils i drons contra Israel i bases nord-americanes en països del Pròxim Orient. Teheran es va despertar ahir envoltada de fum pel bombardeig d’instal·lacions petrolíferes.
L’Iran bombardeja Israel i bases a Kuwait i Bahrain
L’Iran va confirmar ahir una nova onada d’atacs contra Israel i bases nord-americanes a l’Orient Mitjà. La base nord-americana d’Arifijan, a Kuwait, va ser colpejada, així com l’aeroport internacional del país i una altra base nord-americana a Bahrain.
Israel segueix amb els atacs al Líban
Almenys 25 persones van morir i algunes van resultar ferides la nit de dissabte a diumenge en atacs atribuïts a Israel contra diverses localitats del sud del Líban i la capital, Beirut. Ja són més de 300 els morts al Líban en aquesta guerra.
La Xina critica l’atac i demana un alto el foc
El canceller xinès, Wang Yi, va demanar un cessament immediat de les operacions militars a l’Orient Mitjà per “per prevenir una escalada i l’expansió de la guerra”. També va dir que la guerra “no hauria d’haver esclatat mai i no beneficia cap de les parts”.
La pujada de la gasolina, un “petit error”
Trump va restar importància a l’augment dels preus del combustible derivat del conflicte amb l’Iran, qualificant-lo d’un “petit error”. “Vam haver de prendre aquesta desviació. Sabia exactament el que passaria”, va dir Trump. Des de l’inici dels combats fa una setmana, el preu de la gasolina als EUA ha pujat un 16%.
L’atac viola el dret internacional per a Suïssa
El Consell de Ministres de Suïssa va concloure ahir que l’atac llançat la setmana passada pels EUA i Israel contra l’Iran representa una violació del dret Internacional, a l’entendre que es tracta d’un exercici injustificat de l’ús de la força, si bé també va assenyalar Teheran per haver actuat igual en els seus contraatacs.