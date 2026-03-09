GUERRA
Ucraïna recupera en un mes i mig 400 quilòmetres ocupats per Rússia
Zelenski espera una ofensiva de l’invasor a Donetsk i Luhansk
El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va assegurar ahir que les forces armades ucraïneses han recuperat en l’últim mes i mig entre 400 i 435 quilòmetres de territori al sud del país.
“Aquestes accions tenien com a únic objectiu frustrar els plans de Rússia. Creiem que amb bastant èxit, ja que hem recuperat el control d’aproximadament entre 400 i 435 quilòmetres”, va declarar Zelenski, que va agregar que la situació al sud continua sent complicada. Encara que “amb molta cautela”, va afegir, “en general tothom se sent més optimista que a finals del 2025”.
També va destacar que el principal objectiu de Rússia per a l’ofensiva de la primavera és “la captura de les regions de Donetsk i Luhansk”. “En principi, els seus plans no han canviat. Simplement hi ha un retard perquè no poden aconseguir-ho amb els recursos i les forces de les quals disposen actualment, i a causa de les accions de les nostres forces armades”, va afegir.
D’altra banda, Zelenski va mostrar el seu temor davant de la possibilitat d’una guerra prolongada a l’Orient Mitjà i el conseqüent desplaçament de l’atenció cap a aquesta regió, ja que això es traduirà en menys suport i menys defensa aèria per a Ucraïna per part dels seus socis occidentals.
“No veiem avenços en les negociacions de pau. Si no s’aconsegueix una pau duradora o un alto el foc en els primers dies del conflicte, existeix un gran risc que es prolongui. Sens dubte, això afectarà la situació a Ucraïna. Menys atenció significa menys suport. Menys suport significa menys defensa aèria”, va escriure Zelenski a Telegram. Va expressar la seua esperança que la guerra a l’Orient Mitjà no sigui llarga, no només perquè el preocupi Ucraïna sinó perquè “qualsevol pèrdua és una tragèdia”.