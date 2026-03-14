SUCCESSOS
Detinguda una dona per calar foc a la seua parella mentre dormia a València
Una dona de 48 anys va ser detinguda ahir a la matinada al calar foc a la seua parella, un home de 49 que es troba ingressat en estat molt greu, a la localitat valenciana de Xiva. Els fets van ocórrer dijous a la nit al domicili familiar, on la dona hauria ruixat la seua parella amb el líquid inflamable que utilitzaven per encendre l’estufa mentre aquest dormia. L’home va sortir per una de les finestres per demanar ajuda. La filla de la parella, una menor de 16 anys, estava dins de la casa quan es va produir l’agressió. La detinguda va assegurar a la Policia Local que patia maltractaments, tant físics com psicològics, i que va actuar així després d’una discussió que li va fer perdre el cap. Fonts municipals van assegurar que no tenen constància que la dona hagi presentat alguna denúncia per maltractament contra aquesta parella, encara que sí que ho va fer contra una altra, per la qual cosa estava en el sistema VioGén.