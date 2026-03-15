Illa descarta un avançament electoral en ple pols pressupostari
Junqueras: “Si la presó no ens ha rendit, tampoc ens rendirà cap pressió”. Montero reafirma el “desacord” entre Hisenda i ERC sobre l’IRPF
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va allunyar ahir la possibilitat d’avançar eleccions encara que no pugui aprovar els pressupostos, que es voten divendres vinent i continuen sense tenir el suport d’ERC.
“Hem d’oferir un projecte a la societat catalana per a anys. No pensem en 2026 ni en 2027, ni estem encallats en les eleccions de no sé quan. Estem donant a Catalunya un projecte per als propers 10 anys”, va remarcar Illa en la seua intervenció en la inauguració de l’Escola d’Hivern del PSC, que se celebra aquest cap de setmana a Tarragona.
A menys d’una setmana que al Parlament es votin les esmenes a la totalitat el projecte de pressupostos, que té l’aval de Comuns, però no d’ERC, Illa no va fer cap referència explícita en el seu discurs a les negociacions amb els republicans, que reclamen concrecions en la cessió de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a la Generalitat de Catalunya per aixecar el veto als comptes.
En els últims dies, arran del pols que mantenen els socialistes i els republicans, ha començat a sobrevolar la hipòtesi que si Illa no té pressupostos pugui convocar eleccions.
Tanmateix, el president va emfatitzar que el Govern està compromès a oferir “un horitzó d’estabilitat i de solidesa” amb un projecte pensat a anys vista i va remarcar que no estan “encallats” en unes hipotètiques eleccions.
En un context en el qual ERC està pressionant els socialistes catalans perquè el Govern faci algun gest per avançar en la cessió de la recaptació de l’IRPF, Illa va remarcar que el seu govern ha començat a “solucionar problemes” i “desbloquejar” projectes.
Per la seua part, el líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va avisar que no cediran en la seua petició d’avenços en la recaptació de l’IRPF per aixecar el veto als comptes: “Si la presó no ens ha rendit, tampoc ens rendirà cap pressió.”
Des de Cadis, la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assenyalar que les posicions entre el seu departament i ERC respecte a la reclamació de l’IRPF estan “absolutament enfrontades”.