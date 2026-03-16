Detingut un home pel presumpte assassinat de la seua parella a Cantàbria
Crim que va tenir lloc dissabte a Pedreña
La Guàrdia Civil de Cantàbria va detenir ahir a Pedreña (Marina de Cudeyo) un home de 52 anys com a presumpte autor de l’assassinat dissabte de la seua parella, una dona de 64. Segons va informar la delegació del Govern espanyol, no constaven denúncies prèvies per violència de gènere entre ells, però el detingut, de nacionalitat espanyola, té antecedents previs per casos de violència de gènere amb altres dones. La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil està desenvolupant la investigació per aquest presumpte assassinat per violència de gènere. Efectius de la Guàrdia Civil van rebre dissabte l’avís de l’home perquè havia trobat la seua parella morta al domicili, va assenyalar la delegació.
L’autòpsia feta ahir indicava que la mort de la dona es tractaria d’un fet violent, per la qual cosa la Guàrdia Civil va procedir a la detenció de la seua parella com a presumpte autor del crim. Des de la delegació del Govern central a Cantàbria ja s’ha donat trasllat de la informació recollida fins al moment sobre aquest presumpte assassinat masclista al ministeri d’Igualtat del Govern d’Espanya.
Fonts judicials van confirmar que s’han incoat diligències al rebre’s la comunicació d’una mort no natural i que aquest cas el porta la plaça n. 2 del Tribunal d’Instància de Medio Cudeyo, en funcions de guàrdia aquesta setmana. La presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, va mostrar la condemna “absoluta” al conèixer-se aquest presumpte cas de violència masclista a la Comunitat Autònoma.
“No podem continuar tolerant aquesta xacra que tantde sofriment causa a les dones i a la societat”, va asseverar la cap de l’Executiu càntabre en un missatge al seu perfil d’X.