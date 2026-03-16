Guerra de nervis a només cinc dies del debat dels pressupostos
La cessió de l’IRPF, clau per a ERC per donar suport a Illa. Si no hi ha acord, sobrevola un possible avenç electoral que el president descarta avui
A cinc dies que el Parlament aculli el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat per al 2026, el Govern de Salvador Illa i ERC lliuren una guerra de nervis en la qual no falten pressions creuades i especulacions sobre eleccions anticipades si no hi ha un acord d’última hora.
El projecte pressupostari presentat pel Govern del PSC ja compta amb l’aval dels comuns, però no amb el suport imprescindible del seu altre soci d’investidura, ERC, que per renunciar a la seua esmena a la totalitat reclama garanties que els socialistes compliran la cessió de la recaptació de l’IRPF a Catalunya.
Els propers dies seran claus per intentar desencallar un acord que porti ERC a retirar la seua esmena a la totalitat de l’ordre del dia del ple previst per al divendres 20 de març.
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, i tota la seua direcció insisteixen que no negociaran els pressupostos si els socialistes –sobretot el Govern de Pedro Sánchez– no ofereixen algun tipus de concreció per a una futura cessió de l’IRPF.
Illa ha donat la seua paraula que “complirà” els compromisos que figuren en el seu acord d’investidura –també el referit a l’IRPF–, però el problema és que la condició que planteja ERC involucra un tercer actor, el Govern central, amb una agenda i un calendari propis, que no tenen per què encaixar amb els tempos catalans.
Per al PSOE –i per a la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, candidata del PSOE a Andalusia–, complir els requisits d’ERC comporta un desgast afegit a què ja han experimentat els socialistes en les últimes cites electorals.
Hipòtesi
En mig del pols que mantenen PSC i ERC –sense exabruptes públics, però amb creuaments d’advertències en privat–, sobrevola la hipòtesi que Illa, si no té pressupostos, faci coincidir les eleccions catalanes amb les andaluses en un superdiumenge electoral al juny en el qual –segons estudien com a possibilitat fonts de diversos partits– també se celebrin unes generals.
Amb tot, el líder del PSC descarta en públic aquesta possibilitat.