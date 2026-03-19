ELECTRICITAT
Recàrrecs a la llum per pagar els costos de l’apagada
És la proposta de Competència, que duraria un màxim d’un any. La xifra oscil·la entre els 34 i els 51 milions d’euros
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) proposa un recàrrec al rebut de la llum durant un màxim d’un any per pagar el cost de l’apagada d’abril de l’any passat. Així ho indica en un document obert a audiència pública, en què detalla una proposta de resolució per fixar els criteris amb què Red Eléctrica haurà de liquidar els costos suportats pel sistema elèctric els dies 28 i 29 d’abril del 2025. Competència planteja que es carregui a la demanda elèctrica en proporció amb el seu consum, en lloc de concentrar-ho en les hores de l’incident.
Al document obert a audiència pública –obert a al·legacions fins al 15 d’abril–, l’organisme esmenta l’“excepcionalitat” de l’apagada, per la qual cosa creu que els costos es podrien finançar a través de “vies alternatives”.
La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, va xifrar dimarts el cost entre 34,3 i 51,6 milions d’euros, i va explicar que falta encara per afegir la part de la interconnexió perquè “encara cal negociar tant amb França com amb el Marroc el preu de l’energia que va servir per ajudar a la reposició”.
En la seua compareixença al Senat, va apuntar que “la base per a la determinació dels preus és el dels costos variables elèctrics en funció del preu marginal de gas”, per la qual cosa estan utilitzant uns paràmetres que són “de mercat”, que no estan incloent una “sobrecàrrega” més el preu del Mibgas i el CO2 corresponent. “Red Eléctrica ens va proposar un preu de 246 euros per megawatt hora i el preu que hem adoptat nosaltres és 119 euros per megawatt hora, que enteníem que és el correcte del mercat”, va especificar.
Fernández també va confirmar que l’informe sobre l’apagada que prepara la CNMC “no assenyalarà culpables”, malgrat que fa mesos va afirmar que “s’assenyalarà tots els possibles infractors alhora”. A més, va negar haver rebut instruccions del Govern central per modificar l’objecte de l’informe.