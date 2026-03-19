CONFLICTES
Sánchez anuncia un acord amb Ucraïna per crear material militar
Per a la producció conjunta de drons, radars i míssils de precisió
Espanya i Ucraïna van formalitzar ahir un acord per impulsar la producció conjunta de material de defensa a l’Estat. El pacte, rubricat en una reunió entre els presidents Pedro Sánchez i Volodímir Zelenski al palau de la Moncloa, preveu la fabricació de radars i drons, entre altres equips militars.
Segons va destacar el president espanyol en roda de premsa, es tracta d’un mecanisme “molt important” que mostra la voluntat d’Espanya de “no oblidar” el conflicte a l’est d’Europa. Zelenski, per la seua part, va afegir que la “producció conjunta” inclou també míssils d’alta precisió. “Espanya té tecnologies molt bones”, va exposar, remarcant que Kíiv està disposada a compartir la seua “amarga experiència” en termes de defensa.
El pacte en matèria de “coproducció i cofabricació” s’afegeix al compromís de Sánchez d’entregar a Ucraïna un nou paquet d’ajuda “bilateral” d’Espanya xifrat en 1.000 milions d’euros durant el 2026. “D’aquesta manera, el suport d’Espanya des de l’inici del conflicte ascendeix a 4.000 milions d’euros. Així mateix, va dir que el pacte industrial incorporarà esforços del ministeri de Defensa i de diverses empreses del sector que ja han mostrat el seu interès a participar en el programa. Segons va indicar Zelenski durant la seua quarta visita a Espanya, Ucraïna col·laborarà amb les empreses espanyoles del sector de defensa per garantir l’“evolució tecnològica dels exèrcits dels dos països”. “Ucraïna està disposada i preparada per compartir els seus coneixements”, va remarcar en una compareixença en la qual també va detallar que ja han col·laborat amb països àrabs que, en les últimes setmanes, han rebut atacs aeris i amb drons de l’Iran.
Espanya prepara l’evacuació de militars desplegats a l’Iraq
Espanya ha decidit preparar l’evacuació dels més de 300 militars espanyols desplegats a l’Iraq arran del desenvolupament de l’ofensiva dels EUA i Israel contra l’Iran, segons van traslladar ahir fonts del ministeri de Defensa. L’Executiu ja va posar en marxa diumenge passat la “reubicació temporal” dels militars del Grup d’Operacions Especials (SOTG) destacat a l’Iraq.