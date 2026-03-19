Trump amenaça de deixar en mans dels seus aliats la seguretat a Ormuz
Israel mata el ministre d’Intel·ligència iranià
El president dels EUA, Donald Trump, va assegurar ahir que el seu país no necessita l’estret d’Ormuz i va amenaçar de deixar el seu control a les nacions que depenen de la via estratègica de petroli i gas, i no han acudit a la seua crida per garantir la seguretat al pas marítim, bloquejat per l’Iran. “Em pregunto què passaria si acabéssim amb el que queda de l’Estat terrorista iranià i deixéssim que els països que l’utilitzen, nosaltres no, es fessin responsables de l’anomenat estret. Això faria que alguns dels nostres aliats que no responen es posessin les piles, i ràpid!”, va escriure a la seua xarxa Truth Social.
Aquestes noves advertències arriben l’endemà que el mandatari nord-americà afirmés que l’OTAN ha comès “un error molt ximple” al rebutjar la seua petició per garantir la seguretat de vaixells cisterna i vaixells mercants a l’estret davant dels atacs de l’Iran en represàlia per la guerra que han llançat els EUA i Israel.
Per la seua part, la directora d’Intel·ligència Nacional dels EUA, Tulsi Gabbard, va estimar que el “règim de l’Iran està intacte”, si bé es troba “molt debilitat” davant dels atacs contra la seua cúpula i les seues capacitats militars. Tanmateix, en la lectura de l’informe, va ometre un paràgraf que mostra les contradiccions sobre una “amenaça imminent” per part de l’Iran, encara que va dir que “l’única persona que pot determinar què constitueix o no una amenaça imminent és el president”.
Mentrestant, el ministre israelià de Defensa, Israel Katzt, va informar de l’assassinat del ministre d’Intel·ligència iranià, Ismail Jatib. Segons Israel, Jatib va exercir un paper fonamental durant les recents protestes a tot Iran, tant en el que respecta “a la detenció i l’assassinat de manifestants com en la configuració de l’avaluació d’intel·ligència”.