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Donald Trump preguntarà a Putin si ajuda l’Iran
Teheran amenaça els vaixells a Ormuz
El president dels Estats Units, Donald Trump, va restar ahir credibilitat a les acusacions abocades per Ucraïna, que assegura que el Govern rus està facilitant a l’Iran imatges per satèl·lit de les posicions militars nord-americanes al golf Pèrsic en el marc de la guerra al Pròxim Orient i va assenyalar que preguntarà al seu homòleg rus, Vladímir Putin, sobre aquest tema.
El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, i Trump es van trobar ahir al Despatx Oval de la Casa Blanca en una “bona reunió” que va servir, entre altres assumptes, per aprofundir en la necessitat d’apostar per la diplomàcia per posar fi a la guerra amb Rússia.
Funeral de Graham
Tant Zelenski com altres líders mundials, com el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, van viatjar als Estats Units per assistir al funeral del senador republicà Lindsey Graham, que va morir el passat 11 de juliol després de tornar d’un viatge a Kíiv. Mentrestant, l’Iran va advertir que impedirà el pas per l’estret d’Ormuz als vaixells de qualsevol país que rebi fons dels seus actius congelats, després que Trump proposés utilitzar aquests diners per indemnitzar vaixells afectats.