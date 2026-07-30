POLÍTICA
Illa avala ajornar el nou model de finançament
Però avisa que al setembre s’acabaran “les excuses”. Catalunya rebrà 32.649 milions de les entregues a compte del 2027
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va considerar ahir “encertada” la decisió del Govern central d’“apostar pel diàleg” i suspendre el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que s’havia de celebrar ahir mateix a Madrid per tractar el nou model de finançament. “El 4 de setembre s’acabarà el temps de les excuses i començarà el temps de les solucions”, va pronosticar durant la seua intervenció al Fòrum Empresarial Ciutat Ho Chi Minh-Catalunya. “Menys excuses i més responsabilitat”, va exigir.
“Es tracta de posar 20.000 milions d’euros en favor de la sanitat i l’educació pública”, va recordar. L’ajornament arriba després que les comunitats del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que només s’ha negociat entre el ministeri d’Hisenda i Esquerra Republicana. El nou model tenia garantida l’aprovació al CPFF amb el suport de Catalunya, però també compta ja amb el sí del govern de les Canàries, de Coalició Canària i el PP.
Per la seua part, un altre baró socialista, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va considerar que el moment actual “no és un context com per abordar un gran pacte” en matèria de finançament autonòmic després de “dotze anys de retard”.
A l’espera de la nova reunió, el ministeri d’Hisenda va comunicar a les comunitats autònomes les entregues a compte que rebran del sistema de finançament autonòmic el 2027. En el cas de Catalunya, augmentaran fins als 32.649 milions d’euros, un 8 per cent més que el 2026, una “xifra rècord”, segons l’Executiu central.
Si a aquesta xifra se suma la previsió de la liquidació del 2025, el finançament total de la Generalitat ascendeix a 35.560 milions. És a dir, un 8,2% més davant l’exercici anterior.
El conjunt de territoris del règim comú rebrà el proper any 170.529 milions, un 8,1% més i la xifra més alta mai registrada. Segons el ministre del ram, Arcadi España, els recursos han de servir per reforçar els serveis públics.