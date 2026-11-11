COMISSIÓ
Declarada l’emergència migratòria a les Canàries, amb una ajuda de 15 milions
El Govern va declarar ahir l’emergència Migratoria a les illes Canàries i aportarà a l’arxipèlag 15,18 milions d’euros per fer front al repunt d’arribades de les últimes setmanes, especialment en El Hierro, que ha rebut més de 4.500 migrants en poc més d’una setmana. Així ho va anunciar el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en declaracions a mitjans després de presidir a la Moncloa la Comissión Interministerial d’Immigració sobre la situació a El Hierro, a la qual va assistir també el president de les Canàries, Fernando Clavijo i el del Cabildo de l’illa, Alpidio Armas.
El Govern central dotarà les Canàries amb un reforç sanitari proporcionat per Creu Roja amb un milió d’euros addicionals, i incrementarà els equips de Salvament Marítim a les illes amb la incorporació de la Guardamar Calíope, per la qual cosa Canàries tindrà a la seua disposició tres de les cinc guardamares operatives a Espanya.
Paral·lelament, Torres va informar que més de 16.100 persones migrants han retornat de Ceuta al Marroc des del 10 d’agost. La portaveu del Govern central, Elma Saiz, també va anunciar que en matèria de protecció internacional s’han registrat 849 desistiments de sol·licituds d’asil.