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El CIS dona la victòria al PSOE en les eleccions i preveu que PP i Vox no sumarien per governar

El sondeig situa els socialistes com primers a Lleida, per davant d’ERC i Vox, que seria la tercera força

Imatge d’arxiu de Pedro Sánchez escoltant la intervenció de Alberto Núñez Feijóo en el Congrés.

Imatge d’arxiu de Pedro Sánchez escoltant la intervenció de Alberto Núñez Feijóo en el Congrés.EFE

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Agències

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El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) que dirigeix José Félix Tezanos ha publicat aquesta tarda un macrosondeig preelectoral, a escasses hores que s’iniciés la campanya electoral, que dona la victòria en les pròximes eleccions generals al PSOEcon un suport del 33,3% i una forquilla d’entre 134 i 143 escons, per davant del

PP i Vox, que en cap cas no sumarien majoria absoluta en el Congrés, ja que al millor escenari obtindrien 171 representants, cinc per sota dels necessaris. Els populars,

segons aquest mostreig elaborat a partir de 45.074 entrevistes,

obtindrien una estimació de vot del 25,5% i baixaria la seua actual representació en obtenir entre 98 i 106 escons –ara

té 136–, mentre que Vox pujaria el 18,4%, la qual cosa li donaria

entre 57 i 65 escons, davant els 33 que té en l’actualitat. 

A la província de Lleida, on s’han realitzat 501 enquestes, el CIS situa el PSC com a primera força, amb el 22,7 % de la intenció de vot. Esquerra Republicana seria segona lloc amb el 17,4% i Vox, amb el 12,3% dels vots, desbancaria a Junts. Els de Puigdemont caurien al cinquè lloc amb el 5,4%, per darrere del PP, amb el 5,5% .

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