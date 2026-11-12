Enquestes
El CIS dona la victòria al PSOE en les eleccions i preveu que PP i Vox no sumarien per governar
El sondeig situa els socialistes com primers a Lleida, per davant d’ERC i Vox, que seria la tercera força
El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) que dirigeix José Félix Tezanos ha publicat aquesta tarda un macrosondeig preelectoral, a escasses hores que s’iniciés la campanya electoral, que dona la victòria en les pròximes eleccions generals al PSOEcon un suport del 33,3% i una forquilla d’entre 134 i 143 escons, per davant del
PP i Vox, que en cap cas no sumarien majoria absoluta en el Congrés, ja que al millor escenari obtindrien 171 representants, cinc per sota dels necessaris. Els populars,
segons aquest mostreig elaborat a partir de 45.074 entrevistes,
obtindrien una estimació de vot del 25,5% i baixaria la seua actual representació en obtenir entre 98 i 106 escons –ara
té 136–, mentre que Vox pujaria el 18,4%, la qual cosa li donaria
entre 57 i 65 escons, davant els 33 que té en l’actualitat.
A la província de Lleida, on s’han realitzat 501 enquestes, el CIS situa el PSC com a primera força, amb el 22,7 % de la intenció de vot. Esquerra Republicana seria segona lloc amb el 17,4% i Vox, amb el 12,3% dels vots, desbancaria a Junts. Els de Puigdemont caurien al cinquè lloc amb el 5,4%, per darrere del PP, amb el 5,5% .