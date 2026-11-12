EUROPA
Evacuats tres-cents col·legis a Itàlia per falses amenaces de bomba
Uns 6.000 centres de tot el país es van veure afectats. Creix la preocupació després de les alertes híbrides a vols comercials o atacs cibernètics a supermercats
Uns 300 col·legis de diverses ciutats italianes van ser evacuats ahir després de rebre a primera hora del matí un correu electrònic anònim amb amenaces de bomba dirigit als seus directors, segons van informar mitjans locals.
L’alarma es va activar a primera hora del matí arran de la recepció d’un missatge amenaçador remès a les direccions oficials de múltiples de més de 6.000 centres escolars.
Després de rebre les comunicacions, els equips directius van avisar les forces de seguretat i van aplicar els protocols d’emergència, la qual cosa va motivar la sortida ordenada cap als punts de trobada exteriors de milers d’alumnes, docents i personal laboral.
Efectius de les forces de seguretat, juntament amb unitats canines i artificiers, van inspeccionar aules, passadissos i zones comunes per verificar les instal·lacions, sense que fins al tancament d’aquesta edició es trobés cap artefacte, segons les mateixes fonts.
Entre les localitats afectades figuren Roma, Milà, Nàpols i Bolonya, a més d’altres ciutats i províncies italianes.
La primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni, va afirmar que no s’ha detectat cap indici de “perill real” després de les falses amenaces de bomba rebudes, encara que va convocar una reunió d’urgència a Roma per avaluar la situació.
Es tracta del segon episodi massiu d’aquestes característiques en el que va de mes. A començaments de novembre, una cadena similar de missatges intimidatoris dirigida a més de 270 directors escolars va provocar també la interrupció de les classes i inspeccions policials en desenes d’instituts de tot el territori nacional.
Amenaces híbrides
Els nous avisos de bomba es produeixen en un context de creixent preocupació per les amenaces híbrides i els incidents de seguretat registrats tant al país transalpí com a la resta d’Europa durant les últimes setmanes.
Entre els esdeveniments més recents destaquen diverses falses alertes de bomba en vols comercials, atacs cibernètics contra sistemes de refrigeració de supermercats de bona part d’Europa, que van afectar Itàlia, una intrusió informàtica a la constructora del túnel estratègic del Brennero –que unirà el país amb Àustria– i la difusió a la dark web de dades personals del ministre d’Exteriors italià, Antonio Tajani, i la seua família.