Crítiques a Abascal per no anar al pòdcast de Jordi Wild
El líder de Vox, Santiago Abascal, està rebent una allau de crítiques procedents d’homes d’uns vint anys, col· lectiu en què el seu partit té una gran intenció de vot, per no acudir a l’entrevista amb el youtuber Jordi Wild, que s’havia d’emetre avui juntament amb la de la resta de candidats. Abascal va replicar que també “hi ha valentia per suspendre l’entrevista i saber que estaràs sotmès a la crítica”. Va dir que la va cancel·lar per “no sotmetre a cap tipus de risc” el seu discurs, després de l’“error” d’acudir a La Revuelta, que segons afirma el seu partit, “va segrestar” 40 minuts de l’entrevista amb intervencions “importants”. Va indicar que no té res en contra de Wild, però va assenyalar que és una decisió “irreversible” i que “mai més” un candidat de Vox “cedirà els drets en exclusiva d’una intervenció”.